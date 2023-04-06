اشعال النيران وإطلاق الغاز.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن ضباط الشرطة استخدموا الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين في باريس.

وبعد وقت قصير من بدء المسيرة ضد إصلاح نظام التقاعد في العاصمة الفرنسية باريس، بدأ متشددون من حركة الكتلة السوداء يهتفون بكلمات مهينة للشرطة، وأشعلوا النار في صناديق القمامة ورشقوا ضباط إنفاذ القانون بالقمامة والزجاجات.

وقالت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، إن قوات الأمن الفرنسية، اعتقلت 20 شخصًا على الأقل، وأصيب عدد من رجال الشرطة.

بالإضافة إلى ذلك، في مظاهرة في باريس، أشعلوا النار في مظلة مطعم روتوندا، حيث احتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات عام 2017.