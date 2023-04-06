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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب اللعب بالصواريخ.. إخلاء سبيل طالب عاكس فتيات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز زفتي بقرار إخلاء سبيل الطالب المحبوس على ذمة قضية إلقاء ألعاب نارية على فتاة وإحداث إصابات في عينها ووجها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

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كما وجهت  النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني المشارك  معه في نفس القضية.

 

وكانت مباحث قسم شرطة زفتي، التابع لمديرية أمن الغربية، قد نجحت في ضبط طالب، وجار البحث عن آخر، بعدما قاما بإلقاء صواريخ رمضان علي مجموعة من الفتيات، خلال مرورهن بشارع الجمهورية بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، فأصب أحد هذه الصواريخ طالبة بالصف الثالث الإعدادي تُدعي مريم.أ.ي، وتقدم والدها ببلاغ ضد الطالبين.

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كان  اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من المقدم شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من أ.م.ي، يعمل بالتربية والتعليم، متهمًا فيه كلا من يـ أ ح، م م الـ، وكلاهما طالبين بإلقاء صواريخ وألعاب حارقة علي إبنته وصديقاتها خلال مرورهم بشارع الجمهورية الرئيسي التابع لدائرة قسم شرطة مدينة زفتي، فأصاب نجلته مريم 15 عام في وجهها وعينها وتم نقلها للعلاج.

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كما تمكنت  مباحث القسم بقيادة ارائد عبد الحكيم درويش، في ضبط  يـ أ ح، 16 سنة ، بينما لم يتم ضبط المتهم الآخر وبالعرض علي النيابة العامة قررت النيابة سرعة ضبط المتهم الثاني وإستمرار حبس المتهم الأول وإستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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