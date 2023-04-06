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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التجارة والصناعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة|صور

محافظ الغربية ووزير
محافظ الغربية ووزير التجارة والصناعة

قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية بمجمع الصناعات النسيجية والمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى، وقد شارك في الجولة اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمد فارس، مدير عام مجمع الصناعات النسيجية إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.

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واستهل الوزير الجولة بزيارة فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستعرض الخدمات التي يقدمها الفرع التي تشمل خدمات رخص التشغيل والسجل الصناعي، كما استمع الوزير لمطالب المستثمرين الصناعيين متلقي الخدمة بفرع الهيئة ووجه بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات لكافة المستثمرين بما يعطي دفعة لسير العمل وتسريع عجلة الإنتاج.

وتفقد سمير مجمع الصناعات النسيجية المقام على مساحة 11 فدان ويضم 611 وحدة صناعية متخصصة وهو مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الإنتاج داخل الوحدات بالإضافة إلى توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة المقامة بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الآلات والمعدات، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال بالمجمع تبلغ 54% حيث يصل عدد الوحدات التي تم تخصيصها للمستثمرين بالمجمع 334 وحدة.  

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وأوضح سمير أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي والتي تُساهم بشكلٍ كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير القطاع وتوفير التكنولوجيا الحديثة في صناعة الغزل والنسيج لتواكب المواصفات العالمية، ورفع كفاءة الماكينات القديمة وتطوير البنية التحتية للمصانع، وتوفير برامج تدريبية للعمال إلى جانب تطوير المغازل، وتحسين أساليب البيع والتسويق، فضلاً عن إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في جميع أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

ونوه الوزير إلى أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام بنظام حق الانتفاع وبأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبها للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة.

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كما تفقد الوزير عدد من المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى والمتخصصة في الصناعات النسيجية والتي تصدر إنتاجها لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث تبلغ صادرات أحد المصانع إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 3 مليون دولار سنوياً كما يبلغ حجم إنتاجه 12 مليون دولار سنوياً، كما يقوم بتصنيع المنسوجات الفندقية لعدد من الفنادق بالمملكة العربية السعودية وكذا لأغلب سلاسل الفنادق العاملة في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والقاهرة، كما يقوم أحد المصانع بالتصدير للأسواق العالمية بقيمة 20 مليون دولار، كما يقوم أحد المصانع الأخرى بالتصدير بقيمة 25 مليون يورو، كما تفقد الوزير أحد مصانع ملابس الاطفال التي تصدر لأشهر الماركات العالمية حيث توفر هذه المصانع الآلاف من فرص العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أن المحافظة قامت برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المجمع الصناعي، وجاري حالياً إنشاء محور مروري جديد يسمح للشاحنات بالوصول إلى المنطقة الصناعية دون المرور بقلب المدينة، الأمر الذي يوفر في الوقت والتكلفة للمستثمرين ويقضي على الازدحام المروري.

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وأشار رحمي إلى حرص المحافظة الدائم على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع، حيث تم عقد لقاء معهم بحضور رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بهدف الاستماع إلى مطالبهم والوصول إلى مقترحات تسمح بتوفير كافة سبل الدعم لهم، مشيرا إلى استعداد المحافظة للتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل الإعلان عن باقي الفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية.

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