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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل عرضه غدا.. التفاصيل الكاملة لمسلسل مملكة الحرير

مسلسل مملكة الحرير لـ كريم عبد العزيز
مسلسل مملكة الحرير لـ كريم عبد العزيز
أحمد إبراهيم

يخوض الفنان كريم محمود عبد العزيز ، تجربة فنية جديدة من خلال مسلسل “مملكة الحرير” ، الذى من المقرر عرضه غدا وهو من الأعمال التى ينتظرها الجمهور ، خاصة أنه مليئ بالإثارة والتشويق طبقا لما أعلن عنه فريق العمل.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن العمل. 

موعد انطلاق مملكة الحرير 

وينطلق عرض مسلسل "مملكة الحرير" بداية من يوم الأحد المقبل ٢٩ يونيو، حيث يذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على شاشة قناة on، ويتكون المسلسل من 10 حلقات. 

مسلسل مملكة الحرير 

أبطال مسلسل مملكة الحرير 

أما المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبواليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، واخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل مملكة الحرير

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

مسلسل مملكة الحرير 

بوستر مسلسل مملكة الحرير 

بينما كشف تطبيق "يانغو بلاي" عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"، وقد صرّح بيتر ميمي عن العمل قائلاً: "انا اول مرة في حياتي اعمل مسلسل فيه كمية الشر ده .. كل شر في البني ادم موجود في شخصية من الشخصيات، كل انسان فينا اتولد في أحسن صورة و مع الطريق اتلوث بالدنيا شبه شخصيات المسلسل على مدار الدراما و تسلسل الأحداث ... بعتبره من أكثر الأعمال اللي راضي عنها لغاية دلوقتي على مستوى الكتابة و التنفيذ و ضخامة الإنتاج .. عالم سحري في مملكة موجودة جوه كل إنسان.. مملكة الحرير، ويسعدني أن تُعرض هذه التجربة حصريًا على تطبيق يانغو بلاي، الذي يتيح لنا الوصول إلى جمهور واسع في المنطقة".

الإعلان الرسمي لـ مملكة الحرير 

كما كشفت منصة يانغو بلاي عن الإعلان الرسمي لأحدث مسلسلاته "مملكة الحرير"، الذى كشف عن صراع يجمع بين كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، وأحمد غزي في مواجهة مصيرية داخل أسوار "مملكة الحرير".

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