حادثة هزت مصر كلها.. محمد الدماطي ينعى ضحايا الطريق الإقليمي

نعى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اللاتي فارقن عالمنا في حادثٍ أليمٍ.

وكان وقع حادث مأساوي صباح أمس الجمعة على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفر عن وفاة 19 فتاة وسائقًا، وإصابة أخريات.

وكتب عضو مجلس الأهلي، رسالة نعي في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء لله في وفاة شهيدات المنوفية، حادثة هزت مصر كلها، رجعتنا نبص حوالينا وننتقد أوضاع غلط موجودة، حادثة فيها وجع قلب كتير وكتير أوي، ربنا يارب يرحمهم ويصبر قلوب اهلهم".

يذكر أن شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 19 فتاة وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن عملهم.



