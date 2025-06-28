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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب أبكم بسبب التنمر بكفر الزيات

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة شاب أبكم في العقد الرابع من عمره بسبب التنمر علي أيدي شخصين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

جهود المحامي العام 


كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب ثبوت صحة التحريات فضلا عن تفريغ كاميرات واتخاذ كافة الإجراءات وسماع أقوال شهود عيان.

تفاصيل الواقعة 

وكانت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات شهدت واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب أبكم في العقد الرابع من العمر، بعد تعرضه لحالة نفسية سيئة نتيجة تنمر اثنين أشقاء من أبناء القرية عليه، ما أسفر عن إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته كما نعي زملائه رحيله المفاجىء وطالبوا بالقصاص له .

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوفاة شاب يدعى "حمادة محمد إبراهيم" يبلغ من العمر 32 سنة، ومقيم بقرية كفر يعقوب، ويعاني من فقد النطق والسمع، بعد تدهور حالته النفسية عقب تعرضه للتنمر من قبل شقيقين من أبناء القرية.

جهود أمنية 

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات، برفقة قوة من وحدة المباحث، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن المتوفى دخل في حالة صدمة وجسعة  حادة نتيجة تعدد مواقف التنمر من الشقيقين المذكورين، ما تسبب في إصابته بأزمة قلبية مفاجئة توفي على إثرها.

ضبط المتهمين 

وكشفت التحريات الأمنية عن تحديد وضبط المتهمين وهما: "أحمد. م. ال." و"حسام. م. ال."، كما تم اقتيادهما إلي ديوان المركز وعرضهما علي جهات التحقيق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وتسليمها إلى ذويها.

أمن الغربية وفاة شاب أبكم تنمر شخصين حبس المتهمين 4 أيام حبس المتهم وزميله كفر الزيات

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