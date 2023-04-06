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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: لن نسمح بالتدخل في الشأن التونسي

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انه لن يسمح بانهيار الدولة التونسية، مشيرا إلى وجود ضغوطات خارجية على تونس وصفها بالخبيثة.

وأضاف تبون أنّ الجزائر تسعى للمشاركة "بلطف" في الحوار السياسي في تونس دون انحياز لأي طرف بهدف لم شمل الفرقاء التونسيين وفق تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار لـ'الجزيرة بودكاست".

وأوضح تبون في تصريحات له أنّ التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي، وهي جزء من العملية الديمقراطية، مشددا على أن "الضغوطات الخارجية الخبيثة" تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي ليجد المواطن نفسه يشحذ وطنا حسب قوله.

وأضاف الرئيس الجزائري "الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي وأتمنّى من الشعب التونسي أن يحافظ على بلاده".

تبون يهنئ نظيره النيجيري بانتخابه رئيسا لبلاده ويؤكد الاهتمام بتعزيز التشاور السياسي بين البلدين

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