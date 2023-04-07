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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يتصدر إيرادات السينما ليلة 15 رمضان

أخي فوق الشجرة
أخي فوق الشجرة

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين الأفلام المعروضة، والتى تسعى لنيل أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر ، خلال شهر رمضان . 

ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام ليلة أمس،الخميس، وذلك من خلال التقرير التالي.

“أخي فوق الشجرة” 

حقق فيلم “أخي فوق الشجرة” والذي يشارك رامز جلال فى بطولته؛ كل من الفنانة تارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، إيرادات وصلت الى  15,005  ألف جنيه، ليحصل على المركز الأول.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

“نبيل الجميل أخصائي تجميل"

كما حقق فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى إيرادات وصلت الى 6,135 الف جنية .

فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

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أنا لحبيبي 

وحقق الفيلم الرومانسي أنا لحبيبي ايراد امس وصل الى  4,467 الف جنة ، ويضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، كريم فهمي، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، نادر فؤاد، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

المطاريد 

وحقق فيلم المطاريد مبلغ  3,760 الف جنية حيث  تدور أحداثه  في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

“شلبي” 

و حقق فيلم “شلبي” الذى يقوم ببطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وروبي ، 3,201 الف جنية .

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

رامز جلال محمد هنيدي محمد سلام محمود حافظ حسن مالك حمدي الميرغني تارا عماد

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