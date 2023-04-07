موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شهر رمضان.. تعرف عليه

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، في ثالث جمعة من شهر رمضان المبارك اليوم الموافق 16 من شهر رمضان 1444هجرية - 7 ابريل 2023 م، من مسجد الله نور السموات والأرض بقرية النخيل بمحافظة الجيزة.

وتنقل شعائر صلاة الجمعة، علي شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، حيث تبدأ الشعائر بتلاوة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ويخطب الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك تحت عنوان:"السكينة والطمأنية وفضائل العشر".

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية في إطار الدور الريادي الذي تقوم به في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، مواصلتها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية.

ويعقد مجلس الحديث العاشر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :

١-أ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة

٢- أ.د/ محمد نصر دسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه

٣- أ.د.م/ أسامة إبراهيم محمد السيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد،

وذلك يوم الأحد القادم ٩ / ٤/ ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة، جدير بالذكر أن مجلس الحديث يعقد مرتين في الشهر وقد تحدد للمجلس الأول يوم الأحد الثاني كما تحدد للمجلس الثاني يوم الأحد الرابع من كل شهر ميلادي.

وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.