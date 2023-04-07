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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة اليوم من محافظة الجيزة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم من مسجد الله نور السماوات والأرض بقرية النخيل بمحافظة الجيزة.

 

ويتحدث وزير الأوقاف في خطبة الجمعة، عن موضوع حددته الوزارة سابقا وهو (السكينة والطمأنينة وفضائل العشر).

 

بينما تنقل شعائر صلاة الجمعة، عبر التليفزيون المصرية والفضائية الأولى وبعض القنوات الخاصة وموجات الإذاعة المصرية، وتبدأ شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

 

مجلس الحديث العاشر

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية في إطار الدور الريادي الذي تقوم به في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، مواصلتها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية.

ويعقد مجلس الحديث العاشر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :

١-أ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة

٢- أ.د/ محمد نصر دسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه

٣- أ.د.م/ أسامة إبراهيم محمد السيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد،

وذلك يوم الأحد القادم ٩ / ٤/ ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة، جدير بالذكر أن مجلس الحديث يعقد مرتين في الشهر وقد تحدد للمجلس الأول يوم الأحد الثاني كما تحدد للمجلس الثاني يوم الأحد الرابع من كل شهر ميلادي.

وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

 

 

وزير الاوقاف خطبة الجمعة الجيزة فضائل العشر شعائر صلاة الجمعة

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