مركز شباب الداخلة يتأهل لنهائى كرة القدم فى دورى الأحياء الشعبية

تأهل شباب المدينة في الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، للمباراة النهائية على مستوى المحافظة، فى الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم بالمحافظة، حيث شهدت مراكز شباب قطاع الداخلة وقطاع بلاط مباريات تنافسية للحصول على المركز الأول على مستوى قطاعي الداخلة وبلاط، ذلك للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم.

وتقام فعاليات الدورة الرمضانية بجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوي المحافظة، وذلك للمرحلة السنية 20 سنة حتي 30 سنة بتنظيم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وأسفرت المباريات على مستوى قطاع شباب بلاط بتأهيل مركز شباب البشندي، ليلتقي مع نظيره الاول من قطاع شباب الداخلة وهو مركز شباب المدينه موط، حيث انتهت المباراة بفوز قطاع شباب الداخلة مركز شباب المدينة الداخلة "موط" وصعوده للمباراة النهائية على مستوى المحافظة.

وقال بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن التصفيات النهائية للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم بقطاع شباب بلاط تنافس فيها عدد 12 فريق، وقطاع شباب الداخلة كان يتنافس بها 16 فريق، مؤكداً على أن الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة يشارك باللقاء الختامي على مستوى الجمهورية بالقاهرة ، خلال الفترة من 20 رمضان الى 30 رمضان، وسيتم توزيع جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى الثالثة.