حبس شخص لبيعه منشطات محظورة بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع منشطات مجهولة المصدر ويتخذ من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج وبيع المنشطات المحظور تداولها داخل البلاد.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) ببيع منشطات مجهولة المصدر ويتخذ من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من المنشطات مجهولة المصدر .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الترويج للأدوية والمنشطات المحظورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.