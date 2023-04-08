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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة صيفية.. جنات تخطف الأنظار بـ "موتوسيكل" ولوك كاجوال

جنات
جنات

شاركت المطربة جنات متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

جنات

و ظهرت جنات في الصوره بجانب الموتوسيكل بإطلالة صيفية جذابة ، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عنه فيالتعليقات.

وتألقت جنات مرتديه بلوزة باللون الأبيض ، واختارت عليه بنطال باللون البيج، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها،وتركت شعرها منسدلا علي اكتفها ومكياج جذابا.

جنات

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقعالتواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

انستجرام الموتوسيكل المطربة جنات أغنية يا بختى بيه إسلام رفعت

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