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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 101.875 مليون دولار..

%516 نموًا بصادرات مصر من خصل وخيوط الألياف الزجاجية 2022

صدى البلد

انخفضت صادرات مصر من مصنوعات ألياف الزجاج، بما فيها صوف الزجاج، لنحو 108,798 مليون دولار في مقابل 202.318 مليون دولار بتراجع 46% 2022.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن صادرات الشبكات فاليبر جلاس من ألياف الزجاج الممشطة “فتائل” تراجعت بقيمة 18.178 مليون دولار في مقابل 33.401 مليون دولار بتراجع 46%.

وقفزت صادرات الألواح أو الصفائح من زجاج آخر متحصل عليه بالتعويم “فلوت”، بنسبة 152% لتبلغ 53.704 مليون دولار مقارنة بنحو 21.302 مليون دولار

ونمت خصل وخيوط من ألياف زجاجية بما فيها صوف الزجاج بقيمة 101.875 مليون دولار في مقابل 16.542 مليون دولار بنمو 516%، والأكواب والأقداح للشرب “عدا ما هو خزف زجاجي أو كريستال رصاص” بنسبة 10% لتبلغ 100.193 مليون دولار مقارنة بنحو 91.43 مليون دولار.

 

صادرات مصر الأكواب زجاج صادرات صوف رصاص دولار

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