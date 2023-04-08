تعرف على أسعار الذهب اليوم| فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 8-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2474 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2165 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17320 جنيها.

