لهو مُميت.. التوت كاد يقتل 4 أطفال أشقاء بسوهاج| تفاصيل مُفزعة

"هيـــه طرحت هيـــه طرحت.. بصي وقع منها كتير اوي اهو.. استنى نغسلهم الأول.. مش مستاهله دول حلوين بصي لونهم حلو إزاي.. طب استنى ننادي إكرام ونصرة ياكلوا معانا"، هكذا دار الحوار بين الطفلين الشقيقين هناء ومحروس، اللذان مازالت خطاهما في العقد الأول من العُمر، وهما في حديقة منزل أسرتهما، بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

فرحا الطفلين بنضج فاكهة التوت التي أثمرتها شجرة التوت المُنزرعة بحوش مُلحق بمنزل اسرتهما، وعلى الفور لفتا انتباه شقيقيهما الأخرين، وأخذوا الأشقاء الأربعة يلقون الشجرة بالطوب الصغير حتى تسقط عليهم المزيد من ثمار التوت الناضجة؛ من أجل تناولها والاستمتاع بطعمها الشهي اللذيذ إلا انهم لم يُفكروا في غسل تلك الفاكهة قبل تناولها.

فرحة كبيرة دبت قلوب الأطفال الأربعة عند رؤيتهم ثمار التوت الناضجة تسقط من أعلى الشجرة بمنزل أسرتهم، وأخذوا يتقاسموا الثمار المتساقطة فيما بينهم وتناولوها أثناء لهوهم بالحديقة؛ حتى أخذ كل منهم يشعر بآلام شديدة بالبطن ثم تقيئ كل منهم واحدًا تلو الأخر.

سمع الأبوين صوت نزاع الأطفال في الحديقة من كثر آلامهم، وأسرعا إليهم وعلما بفعلهم الذي تسبب في تسممهم، وعلى الفور تحرك بهم الأب إلى المستشفى المركزي والتي حولتهم إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب 4 أشقاء في عقدهم الأول من العُمر، بحالة تسمم غذائي؛ إثر تناولهم ثمار التوت من شجرة في حوش مُلحق بمنزلهم دون غسلها، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، مفادها وصول 4 أطفال أشقاء، مُصابين بحالة تسمم، إدعاء تناول فاكهة دون غسلها.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدهم المدعو "عبده ن ث- 38 عامًا- عامل- ويقيم بدائرة القسم"، قرر إصابة أطفاله الأربعة بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم ثمار التوت دون غسلها من شجرة توت بحوش مُلحق بمنزله.

وننشر لكم اسماء الأطفال المُصابة:"هناء عبده- 6 سنوات، ومحروس عبده- 7 سنوات، وإكرام عبده- 7 سنوات، ونصرة عبده 3 سنوات، يقيمون جميعًا بدائرة القسم طهطا".

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.