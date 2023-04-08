عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لهو مُميت.. التوت كاد يقتل 4 أطفال أشقاء بسوهاج| تفاصيل مُفزعة

صدى البلد

"هيـــه طرحت هيـــه طرحت.. بصي وقع منها كتير اوي اهو.. استنى نغسلهم الأول.. مش مستاهله دول حلوين بصي لونهم حلو إزاي.. طب استنى ننادي إكرام ونصرة ياكلوا معانا"، هكذا دار الحوار بين الطفلين الشقيقين هناء ومحروس، اللذان مازالت خطاهما في العقد الأول من العُمر، وهما في حديقة منزل أسرتهما،  بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

فرحا الطفلين بنضج فاكهة التوت التي أثمرتها شجرة التوت المُنزرعة بحوش مُلحق بمنزل اسرتهما، وعلى الفور لفتا انتباه شقيقيهما الأخرين، وأخذوا الأشقاء الأربعة يلقون الشجرة بالطوب الصغير حتى تسقط عليهم المزيد من ثمار التوت الناضجة؛ من أجل تناولها والاستمتاع بطعمها الشهي اللذيذ إلا انهم لم يُفكروا في غسل تلك الفاكهة قبل تناولها.

فرحة كبيرة دبت قلوب الأطفال الأربعة عند رؤيتهم ثمار التوت الناضجة تسقط من أعلى الشجرة بمنزل أسرتهم، وأخذوا يتقاسموا الثمار المتساقطة فيما بينهم وتناولوها أثناء لهوهم بالحديقة؛ حتى أخذ كل منهم يشعر بآلام شديدة بالبطن ثم تقيئ كل منهم واحدًا تلو الأخر.

سمع الأبوين صوت نزاع الأطفال في الحديقة من كثر آلامهم، وأسرعا إليهم وعلما بفعلهم الذي تسبب في تسممهم، وعلى الفور تحرك بهم الأب إلى المستشفى المركزي والتي حولتهم إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

التوت يُسمم 4 أطفال أشقاء في سوهاج.. والأب: قطفوه من شجرة

كلب يعقر أم و5 أطفال في سوهاج

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب 4 أشقاء في عقدهم الأول من العُمر، بحالة تسمم غذائي؛ إثر تناولهم ثمار التوت من شجرة في حوش مُلحق بمنزلهم دون غسلها، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، مفادها وصول 4 أطفال أشقاء، مُصابين بحالة تسمم، إدعاء تناول فاكهة دون غسلها.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدهم المدعو "عبده ن ث- 38 عامًا- عامل- ويقيم بدائرة القسم"، قرر إصابة أطفاله الأربعة  بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم ثمار التوت دون غسلها من شجرة توت بحوش مُلحق بمنزله.

وننشر لكم اسماء الأطفال المُصابة:"هناء عبده- 6 سنوات، ومحروس عبده- 7 سنوات، وإكرام عبده- 7 سنوات، ونصرة عبده 3 سنوات، يقيمون جميعًا بدائرة القسم طهطا".

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طهطا توت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند السفر والإقامة والعودة من الدول الموبوءة

موضوعات متعلقة

استنادا لـ3 مواد قانونية.. إخلاء سبيل المتهم بواقعة تعذيب الكلب في سوهاج

ترشيحاتنا

الاقتصاد العالمي في خطر.. تحذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي

النقل: شبكة القطار الكهربائي ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لدعم الاقتصاد

سر الأيدي المقطوعة داخل أحد القصور الآثرية المصرية.. شاهد القصة الكاملة

تعرف على الطرق البديلة.. مرور الجيزة: غلق كلي جديد في شارع السودان

حادث مروع.. مصرع وإصابة 12 شخصا في إنقلاب سيارة بالشرقية

بدء تجهيز معرض فيصل بمستلزمات ومنتجات عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من مكسرات رمضان يصيبك بهذه الأمراض| احترس

بملابس رياضية.. غادة عبد الرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل «تلت التلاتة»

تراجع 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم السبت

سفرة رمضان| طريقة عمل كبسة البط والحلو جلاش بالموز

فيديو

آلة زمن يعمل العلماء على إنشائها.. ما هي| فيديو جراف

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ