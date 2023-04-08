لاتسيو يفوز على يوفنتوس بثنائية في الدوري الإيطالي

نجح فريق لاتسيو في تحقيق الفوز على نظيره يوفنتوس، بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم سيرجي ميلينكوفيتش بالهدف الأول لفريق لاتسيو في الدقيقة ٣٨، ثم تعادل أدريان رابيو في الدقيقة ٤٢ لصالح يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماتيا زاكاني الهدف الثاني لفريق لاتسيو في الدقيقة ٥٢.

وجاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

بروفيديل - ماروسيتش - رومانيولي - هساي - سافيتش - كاتالدي - البيرتو - اندرسون - ايموبيلي - زاكاني.

بينما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

تشيزني - جاتي - بريمر - ساندرو - كوادرادو - فاجيولي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش - دي ماريا - فلاهوفيتش.

ويحتل فريق لاتسيو وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٥٥ بينما يأتي فريق يوفنتوس في المركز السابع برصيد ٤٤ نقطة