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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو بعد تحقيق دورة زد: مكالمة رئيس الأهلي حملت اللاعبين المسئولية

الخطيب
الخطيب

قال خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن فريق الأهلي مواليد 2006 حصل على دورة «زد» التي شارك فيها العديد من الأندية الأوروبية عن جدارة واستحقاق، وقدم الفريق أداءً متميزًا، خاصة في المباراة النهائية أمام فينورد الهولندي والتي انتهت بفوز الأهلي ٢-١.

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على الاتصال على هاتفه، وهنأ اللاعبين والجهاز الفني، وأكد لهم سعادته بالمستوى الفني والبدني الذي ظهروا به والأداء بشخصية الأهلي، وأنه يجب عليهم أن يثقوا بأنفسهم ويكون الفوز بهذه البطولة بداية يتم البناء عليها للمستقبل القريب، وأن الالتزام الفني والسلوكي وتنفيذ تعليمات الأجهزة الفنية هو الطريق الأسرع للوصول إلى الهدف، واللعب على مستوى الدرجة الأولى.. وفي نهاية مكالمته وجه رئيس الأهلي الشكر والتحية لكل منظومة العمل، مطالبًا بالمزيد من التركيز ومضاعفة الجهد على مستوى كافة الأعمار السنية، لإفراز أفضل العناصر لتمثيل الأهلي في السنوات المقبلة.

وأكد خالد بيبو، أن كلمات الكابتن محمود الخطيب وتهنئته أسعدت اللاعبين وجهازهم الفني وشعروا بتقديرٍ خاص من قبل رئيس النادي، خاصة أنه أسطورة الأهلي في كرة القدم على مدار تاريخه.

الأهلى فينورد الهولندي خالد بيبو محمود الخطيب الخطيب

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