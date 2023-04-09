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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة أمريكية تشتري محفظة قديمة بدولار.. وتحقق لها ثروة

محفظة أصلية عتيقة
محفظة أصلية عتيقة

في واقعة غريبة من نوعها، اشترت فتاة أمريكية محفظة قديمة بمبلغ لا يتجاوز دولار واحد أي ما يعادل 30 جنيها مصريا، لتتفاجأ لاحقا أنها محفظة أصلية عتيقة وتربح منها أموال طائلة.

ووفقا لشبكة “اي ار تي نيوز" اشترت “تشاندلر ويست” المقيمة في ولاية كارولينا الشمالية المحفظة دون أن تعرف تاريخها، بسبب الزخارف الجذابة عليها.

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صورت المحفظة ونشرتها في مقطع فيديو على حسابها بموقع “تيك توك” تكشف كيف اشترت هذه القطعة مقابل ثمن زهيد للغاية وأنها تود الاحتفاظ بها بسبب شكلها فقط.

محفظة قديمة تعادل ثروة

لكن نبهها المتابعون إلى قيمة المحفظة الكبيرة، والتي ترجع إلى عشرينات القرن الماضي، وتقول: “لقد عثرت على المحفظة قبل عامين انجذبت في البداية إلى مظهرها القديم ولم أشك ابدا أنها لها قيمة كبيرة”.

قالت في مقطع فيديو: "أنها تبدو قديمة، كنت أعرف أنها تساوي أكثر من دولار واحد. وهي جميلة وقد أحببتها لذلك اشتريتها ".

بعد إحضار المحفظة إلى المنزل، تركتها ويست ولم تستخدمها، ولم تطلب المساعدة من مجموعة على فيسبوك إلا مؤخرًا لتحديد مصدر الحقيبة.

وقال أحد المتابعين إن الحقيبة تتميز بطباعة خارجية معقدة مع مشبك أزرق صغير مزين بالأحجار الكريمة، ومن المحتمل أن تكون تابعة للعلامة التجارية الفرنسية الفاخرة كارتييه. 

وتابع آخر: "إنها حقيبة آرت ديكو كارتييه المسائية من عشرينيات القرن الماضي، والقماش الجاكار الحريري الموجود في الحقيبة مستوحى من المنسوجات من القرن السابع عشر. كانت رائجة جدًا في صناعة حقائب السهرة في فرنسا في عشرينيات القرن الماضي ".

وبالفعل اقتنعت بهذا الوصف، وعرضتها مجددا للبيع على الانترنت، ونجحت في بيعها في مزاد على الإنترنت مقابل مبلغ 9450 دولارًا.

وبعدما عرضت الحقيبة على خبير اكتشفت أها تحتوي على احجار لازورد زرقاء أصلية، بالإضافة إلى 12 ماسة صغيرة. 

مزاد على الانترنت محفظة أصلية تيك توك

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