بخدعة ذكية.. هاكر يستولي على 250 ألف دولار باسم ترامب

اتهمت السلطات الفيدرالية الأمريكية “هاكر” باحتيال إلكتروني ذكي تمكن من سرقة أكثر من 250 ألف دولار من العملات المشفرة عبر انتحال صفة لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي لعام 2025، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة للمستثمر.

ووفقا للشكوى المقدمة في محكمة فدرالية في ديسمبر 2024، تظاهر المخادع بأنه “ستيف ويتكوف”، الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب، حيث أرسل رسائل إلكترونية احتيالية إلى أحد المستثمرين في العملات الرقمية، أقنعه من خلالها بتحويل عملة مشفرة من نوع USDT.ETH تعادل أكثر من ربع مليون دولار.

خدعة ذكية في عنوان البريد الإلكتروني



كشفت التحقيقات أن الجاني استخدم حيلة بسيطة ولكن فعالة، حيث قام بتغيير بسيط في عنوان البريد الإلكتروني الرسمي، واستبدل حرف (I) الكبير بحرف “l” الصغير داخل النطاق الإلكتروني (@t47lnaugural.com)، ما جعل الرسائل تبدو وكأنها من الجهة الرسمية.

وبعد إتمام التحويل، تم تتبع الأموال المشفرة وهي تتوزع بسرعة على عدة محافظ إلكترونية، من ضمنها حساب تابع لمنصة Binance في نيجيريا ومسجل باسم “Ehiremen Aigbokhan”.

وفي تعليق على الحادثة، قالت جينين بيرو، المدعية العامة في واشنطن: “على جميع المتبرعين أو المستثمرين التأكد مرارا من وجهة تحويل الأموال المشفرة، من الصعب للغاية استرداد هذه الأموال نظرا لتعقيدات تتبعها عبر تقنية البلوك تشين”,

وذكرت السلطات أن هذه الجريمة تصنف ضمن هجمات اختراق البريد الإلكتروني للشركات Business Email Compromise، وهي شكل متقدم من الاحتيال الرقمي يشمل التنكر والاحتيال عبر رسائل بريد إلكتروني تبدو رسمية.

تحقيقات مستمرة واسترداد جزئي

أشارت الوثائق إلى أن منصات تكنولوجيا مالية مثل Binance وTether تعاونت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وقامت بتجميد بعض الحسابات المرتبطة بالعملية.

وتسعى الحكومة الأمريكية الآن إلى مصادرة نحو 40 ألف دولار من العملات المشفرة التي لا تزال محتجزة في حسابين لم تستخدم بعد.

جدير بالذكر أن ترامب وويتكوف يشاركان حاليا في مشاريع شرعية تتعلق بالعملات الرقمية، منها منصة World Liberty Financial التي أطلقت بالتعاون مع أبنائهما العام الماضي.