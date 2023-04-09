بريطاني أعلن إسلامه ينشر أول محاولة له لقراءة الفاتحة| شاهد

تصدر اسم “Ibothepro” المدون البريطاني من أصول أفريقية مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشره مقطع أخير وهو يحاول قراءة سورة الفاتحة لاول مرة بعد شهر على إعلانه اعتناق الإسلام.

ونال المقطع الخاص به إعجاب الكثير، وغيره من الفيديوهات التي وثق من خلالها رحلته للعمرة في المملكة العربية السعودية.

Ibothepro يتصدر انستجرام

يعد Ibothepro مؤثر معروف على انستجرام، نظرًا لقدراته كمنشئ محتوى، فقد جمع عددًا كبيرًا من المتابعين عبر العديد من منصات الوسائط الاجتماعية. على انستجرام، حصل على عدد كبير من المتابعين بفضل العديد من الأشخاص الذين وجدوا مقاطع الفيديو الخاصة به ممتعة.

لكن لاحقا حذفها واتجه لنشر كل ما هو متعلق باعتناقه الإسلام، وحظيت هذه الخطوة باهتمام كبير ، والعديد من متابعيه حريصون على معرفة المزيد عن ماضيه والتجارب التي أدت به إلى الاسلام.

من هو Ibothepro؟

Ibothepro، واسمه الحقيقي إبراهيم ، هو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي من بريطانيا وذو أصول نيجيرية وقد ذاع صيته على منصة انستجرام، وكان قد ولد في نيجيريا في 24 أغسطس 1998 ، وكانت عائلته مسلمة في طفولته هناك.

عندما بدأ Ibothepro في نشر مقاطع الفيديو الخاصة به على انستجرام في عام 2017 ، تم اتخاذ الخطوة الأولى ليصبح شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية ، لم تتلق مقاطع الفيديو الخاصة به ردًا إيجابيًا ، وكان بحاجة إلى المساعدة في اكتساب الشهرة على المنصة.

يعد Ibothepro أحد أكثر المؤثرين شهرة في نيجيريا حيث جمع أكثر من 500000 متابع على انستجرام، ويجمع بين العناصر المرحة والمفيدة.

رحلة Ibothepro إلى الإسلام

أذهل Ibothepro جمهوره في أوائل عام 2021. اعترف بأنه أصبح مسلمًا بعد اعتناقه الإسلام واتبع العقيدة الإسلامية، فوجئ العديد من متابعيه بقراره.

شارك Ibothepro أنه كان على طريق روحي لبعض الوقت ، وبعد الكثير من المداولات ، قرر التحول إلى الإسلام. قال إن هذا القرار كان تتويجا لرحلته.

كشف Ibothepro عن تفاصيل تحوله إلى الإسلام خلال مقابلات اعلامية، واعترف بأنه كان مهتمًا بمعرفة المزيد عن الإسلام وأنه كان يدرس الدين لفترة طويلة من الوقت.

https://www.instagram.com/reel/CqGOjYjIHrt/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D