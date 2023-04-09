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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستضيف فريق الزمالك منافسه البنك الأهلي، اليوم علي ستاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة الـ  24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي نادي الزمالك لتصحيح المسار والعودة لطريق الانتصارات بعد سلسلة من الخسائر وفقدان النقاط التي لاحقته طوال الفترة الماضية وتسببت في الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وفقدان المنافسة علي المربع الذهبي في بطولة الدوري الممتاز . 

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي 

وتقام مباراة الزمالك ضد البنك الاهلي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت .

جاءت على النحو التالي:

مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

حكم الساحة وائل فرحان 
حكم مساعد تامر رشاد 
حكم مساعد ثان عدي عيد 
حكم رابع صبري إبراهيم 
حكام الفار علاء صبري وأسامة السيد

ويحتل فريق الزمالك المركز السادس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

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موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

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