اتحاد التأمين يناقش أهمية تأمين السهو والخطأ التكنولوجي

ناقش الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرة دورية حصل صدى البلد على نسخة منها أهمية تأمين السهو والخطأ التكنولوجي، حيثُ يعد منتج تأمين متخصص لحماية مخاطر المسؤولية المهنية المحددة التي يواجهها عادةً الأشخاص الذين يعملون في صناعة التكنولوجيا ويُعرف أيضاً باسم التأمين على الأخطاء التكنولوجية، وأشارت النشرة إلى أنه مصمم لحماية الشركات من المطالبات المتعلقة بالأخطاء في التصميم أو التطوير أو تقديم المنتجات والخدمات التكنولوجية.

أمثلة لعملاء تأمين السهو والخطأ التكنولوجي

• مطوّرو البرمجيات، بما في ذلك مطورو برمجيات الهاتف المحمول و المواقع الإلكترونية

• شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية

• شركات الإنترنت مثل شركات برامج التواصل الاجتماعي، ومزودو خدمة الإنترنت

• الشركات المصنّعة للأجهزة التكنولوجية

• شركات التكنولوجيا الناشئة

• أعمال التجارة التكنولوجية

كما أوضحت النشرة الفرق بين تأمين السهو والخطأ التكنولوجي Tech Error & Omissions Insurance و تأمين المسؤولية الناشئة عن الهجوم الالكتروني أو التأمين الالكتروني Cyber Attack Insurance.

وذكرت النشرة أيضاً توفر وثيقة تأمين السهو والخطأ التكنولوجي تغطية المسؤولية المتعلقة بما يلي:

• الإهمال والأخطاء

• فشل المنتجات التكنولوجية في أداء الوظيفة المطلوبة وفشل الخدمات التكنولوجية أو الخدمات المهنية في تلبية أي معيار قانوني أو صناعي متفق عليه فيما يتعلق بالجودة أو السلامة أو الملاءمة لغرض معين

• فشل تقديم أي من خدمات التكنولوجيا التالية: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات التكنولوجية

• المشكلات التقنية التي تتسبب في خسائر مالية للعملاء، مثل اختراق البيانات وفشل النظام

• عدم تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الموعودة

• الإخلال بالعقد

الاستثناءات التي لا تغطيها عادة وثيقة السهو والخطأ التكنولوجي وهى:

• الأعمال غير المشروعة أو الإجرامية أو الاحتيالية أو الكيدية والملاحقات الجنائية

• التعدي على حقوق النشر أو العلامة التجارية أو براءة الاختراع

• الإعسار المالي

• تسريبات المعلومات بسبب الجرائم التكنولوجية

• مطالبات المسؤولية عن المنتج وهذا يعني أنه إذا تسبب المنتج في إصابة أو تلف إلى طرف ثالث، فلن يكون المؤمن له محمياً بموجب وثيقة السهو والخطأ التكنولوجي.

العوامل المؤثرة في احتساب تكلفة التأمين ضد السهو والخطأ فيما يلي:

1- مخاطر العمل

2- حدود التعويض

3- سجل المطالبات السابقة

4- الموقع

كما استعرضت نشرة الاتحاد أمثلة شائعة لمطالبات تأمين السهو والخطأ التكنولوجي ، وكذلك الإجراءات الوقائية التي تتبعها الشركات للحد من مطالبات السهو والخطأ ، و الأضرار المحتملة لعدم وجود تغطية للتأمين ضد الخطأ والسهو.

وفى ذات السياق ذكرت النشرة بأن الحفاظ على وثيقة التأمين ضد الخطأ والسهو محدثة وسارية يعد أمراً بالغ الأهمية إذا كانت الشركة تريد أن تكون محمية أثناء تنفيذ أنشطتها، حيث يعتمد التأمين ضد الخطأ والسهو على أن تكون الوثيقة سارية عند تقديم المطالبة ووقت وقوع الحادث وهذا يزيد من أهمية الحفاظ على تغطية التأمين ضد الأخطاء والسهو سارية مقارنة ببعض أنواع التأمين الأخرى.

ومما سبق تناوله في النشرة عن التأمين ضد الخطأ والسهو وأمثلة علي المطالبات التي قد تنشأ تحت مظلة الوثيقة و ارتفاع قيم مبالغ التعويضات، يتضح لنا أهمية هذا النوع من التأمين للشركات واهمية التوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون الخدمات التي تقدمها الشركة أو منتجاتها او نشاطها موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد نشاط الشركة بكونها المسؤولة عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت مشروع قانون التأمين الموحد والذي يتضمن عدداً من التأمينات الاجبارية بالسوق المصرية ومن بينها تأمين المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، على أن يكون هذا التأمين شرطا من شروط الترخيص بمزاولة النشاط لما له من أهمية في حماية الشركة وعملائها.