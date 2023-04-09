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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة آرسنال

فريق ليفربول - صورة
فريق ليفربول - صورة أرشيفية

كشف نادي ليفربول قائمة الغائبين عن صفوف مواجهة آرسنال، المقرر لها اليوم الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويفقد فريق ليفربول خدمات كل من لويس دياز ونابي كيتا وستيفان بايشيتش وكالفين رامزي، وفقا للموقع الرسمي للريدز.

وعاد دياز إلى تدريبات ليفربول مؤخرا بعد غياب دام نحو 5 أشهر، لكن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز،  صرح بصعوبة مشاركته أمام آرسنال، على أن تكون بداية عودته أمام ليدز يونايتد.

كما يغيب نابي كيتا عن الملاعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته في التوقف الدولي مع منتخب بلاده.

وانتهى موسم ستيفان بايشيتش بسبب معاناته من  إجهاد في عضلة المقرب، حيث كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 16 مارس الماضي:" لسوء الحظ، تعرضت لإصابة ستبعدني حتى نهاية الموسم، إنه لأمر محزن جدا أن أودع هذا الموسم الرائع بالنسبة لي، لكنني أتفهم أن هذا جزء من كرة القدم وسيجعلني أقوى جسديا وعقليا."

ويغيب كالفين رامزي عن بقية موسم 2022-23 بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة،ويحتل أرسنال المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة .

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي لويس دياز نابي كيتا

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