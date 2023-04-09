بأقل من 740 جنيه.. احصل على أحدث ساعة سمارت ووتش بمواصفات خيالية

أطلقت شركة Fastrack ساعة ذكية جديدة في الهند، وهو أحدث جهاز من الشركة تحت اسم Fastrack Limitless FS1. وتستهدف هذه الساعة ، المستهلكين الشباب الذين يسعون إلى الموضة و اللياقة البدنية. وتأتي الساعة في سعر معقول وتتنافس مع العلامات التجارية الأخرى.

تتميز الساعة Fastrack Limitless FS1 بتصميم مربع وزر فعلي على الجانب الأيمن، وتأتي بشاشة كبيرة بقياس 1.95 بوصة بحواف منحنية ورفيعة، و يوجد أكثر من 150 وجه ساعة قابل للتخصيص.

فيما يتعلق باللياقة البدنية ، تتوفر الساعة الذكية Fastrack Limitless FS1 بمستشعر معدل ضربات القلب ومتتبع النوم التلقائي ومراقبة الإجهاد المستمر، وتدعم أكثر من 100 وضع رياضي، كما إنها قادر على التعرف تلقائيًا على الجري والركض والمشي، يوجد أيضًا مدرب من الذكاء الاصطناعي AI .

تتميز الساعة الذكية Fastrack Limitless FS1 بمعالج ATS المتقدم لأداء سريع واتصال موثوق، و يوجد مكبر صوت مدمج وميكروفون للاتصال عبر البلوتوث. وتحتوي الساعة الذكية أيضًا على مساعد Alexa مدمج. وتقدم ميزات مثل الإشعارات الذكية وتحديثات الطقس والمزيد. وتعمل الساعة الذكية Limitless FS1 ببطارية تبلغ سعتها 300 مللي أمبير في الساعة يُزعم أنها تدوم 10 أيام.

يبلغ سعر الساعة الذكية Fastrack Limitless FS1 مبلغ 1،995 روبية (أي ما يعادل 738 جنيه مصري). وتتوفر بخيارات الألوان الأسود والأزرق والوردي. يمكن شراء الساعة الذكية من أمازون الهند بدءًا من 11 أبريل.