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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث Smartwatch في رمضان فيها كل اللي هتحتاجه بأقل من 750 جنيه

أحدث Smartwatch في
أحدث Smartwatch في رمضان فيها كل اللي هتحتاجه بأقل من 750 جن

أطلقت شركة Noise الهندية ساعة ذكية جديدة بالتعاون مع شركة الأزياء والإكسسوارات HRX، ويطلق عليها اسم Noise HRX Sprint.

 

تأتي ساعة Noise HRX Sprint بتصميم مربع أنيق مع هيكل معدني، وتحتوي على شاشة كبيرة بقياس 1.91 بوصة مع حواف أنحف وتجربة مشاهدة جيدة.  ويوجد تاج دوار على الجانب الأيمن والجهاز مقاوم للغبار والماء.  

 

كما أن الساعة الذكية تحتوي على أكثر من 150 وجه ساعة قابل للتخصيص.  وهي متوفرة أيضًا بخيارات أحزمة مزدوجة اللون.

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من حيث الميزات التي تركز على الصحة ، يأتي Noise HRX Sprint مع مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم وتتبع النوم.  كما أنها قادرة على تتبع مستويات التوتر وتقديم جلسات التنفس.  تدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي.

 

تم دعم الساعة الذكية Noise HRX Sprint بمساعد صوت من الذكاء الاصطناعي AI ،وتأتي أيضًا مع اتصال Bluetooth والوصول إلى لوحة الاتصال وسجلات المكالمات الحديثة وجهات الاتصال المفضلة.  

 

تحزم الساعة الذكية أيضًا ميزة رمز الاستجابة السريعة QR code لتلقي المدفوعات وهناك لعبة مدمجة، و توفر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام.

 

تقدم الساعة الذكية Noise HRX Sprint بألوان الأسود و البني و الأزرق والرمادي.  

 

يبلغ سعر الساعة الذكية 1،999 روبية (أي ما يعادل 740 جنيه مصري) ، ويمكن شراؤها من موقع أمازون وموقع العلامة التجارية بدءًا من 6 أبريل.

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