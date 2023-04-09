عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيمة 200ألف جنيه.. تسليم 800 كوبون لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بسوهاج

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم 800 كوبون مواد غذائية بقيمة 250 جنيه للكوبون الواحد، بإجمالي 200 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وحضر احتفالية تسليم الكوبونات يحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تموين سوهاج يضبط لحوم وحلوى فاسدة في حملات تموينية على الأسواق.. صور

التوت يُسمم 4 أطفال أشقاء في سوهاج.. والأب: قطفوه من شجرة

محافظة سوهاج

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باختيار المستحقين بكل دقة، موجها الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية لجميع الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

وقال يحيى فراج إن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

IMG-20230409-WA0024
IMG-20230409-WA0024
IMG-20230409-WA0025
IMG-20230409-WA0025
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج التضامن الاجتماعي البنك الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بسبب مسلسل الشافعي.. نجل الحويني يواجه السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. تحرير 118 محضرا تموينيا في سوهاج

ترشيحاتنا

أقوى 53 ألف مرة| زلزال نهاية العالم يقترب.. خبير روسي يكشف قوته ومكان حدوثه| تفاصيل

دراسة علمية: البشر تناولوا أدوية هلوسة خلال العصر البرونزي منذ 3000 عام

بيان عاجل من رئيس وزراء لبنان بشأن الضربات الصاروخية ضد إسرائيل

السعودية..شئون الحرمين تقدم خدمة القرآن الكريم بلغة برايل للمكفوفين

ترامب يتهم الديمقراطيين بتدمير أمريكا ويتوعدهم بالعودة

لأول مرة رحلة فضائية لأقمار المشترى للبحث عن حياة فضائية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج كورونا ونزلات البرد القوية

ماذا يحدث للجسم والمعدة عند الإصابة بالقولون العصبي ؟

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكى

إطلالة رمضانية مميزة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام| شاهد

فيديو

على طريقة وداد في جعفر العمدة.. قصة حقيقية لـ سيدة خدعت زوجها الموظف

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

الحرارة هتنزل 10 درجات.. انطلاق العاصفة الرعدية وأمطار على هذه المناطق|تغطية خاصة

حربوءة 2023 .. من هي جوري بكر زوجة شقيق جعفر العمدة ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ