بقيمة 200ألف جنيه.. تسليم 800 كوبون لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم 800 كوبون مواد غذائية بقيمة 250 جنيه للكوبون الواحد، بإجمالي 200 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وحضر احتفالية تسليم الكوبونات يحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

محافظة سوهاج

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باختيار المستحقين بكل دقة، موجها الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية لجميع الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

وقال يحيى فراج إن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.