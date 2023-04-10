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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تونى لطيف سفير مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تونى لطيف عضو لجنة
تونى لطيف عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات

اعلن تونى لطيف، عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، واليوتيوبر الشهير فى مجال السيارات الكهربائية ، انه قد حصل على لقب سفير مبادرة سيارات المصريين بالخارج .

 

وأضاف عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا اللقب جاء بعد تشجيعه الجمهور للإقبال على شراء السيارات الكهربائية وإنجاح فكرة انتشارها داخل السوق المحلى المصرى .

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وأوضح لطيف أنه سيعمل خلال الفترة القادمة قبل الانتهاء من المبادرة يوم 15 مايو القادم ، على تشجيع جميع المصريين المقيمين خارج البلاد على الاستفادة من مميزات المبادرة و السيارات الكهربائية وشراء هذه النوعية وإدخالها للسوق المحلية .

 

وأكد واليوتيوبر الشهير أن جميع المصريين فى الخارج لديهم فرصة ذهبية للاستفادة من مميزات السيارات الكهربائية والاستفادة المضاعفة بسبب مميزات المبادرة .

 

وتابع عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات انه سيعمل خلال الفترة القادمة على توضيح مميزات المبادرة وكيفية الاستفادة منها ، حتى يساعد على تحقق المرجو منها واهدافها .

 

ومن المعروف أن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج ، قد تم عمل عدد من التعديلات بها للتيسير على المقبلين عليها ، و وافق مجلس الوزراء مؤخرا على هذه التعديلات ، والتى أقرها مجلس النواب منذ فترة ، والتى كانت أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

 

وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات ، و مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

 

بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة .

 

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

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