أبوعايد: مدرب الزمالك الجديد معجب بناصر منسي

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن ضربة البداية كانت جيدة للجهاز الفني الجديد للزمالك بالفوز على البنك الأهلي، وخطوة على الطريق الصحيح، خصوصا أن المنافس لم يكن جيدًا وهو ينافس على النجاة من الهبوط هذا الموسم.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "أحمد عبدالمقصود تم تحميله مسئولية كبيرة وصدور قرار بمنعه من دخول النادي، وهو لا يستحق كل هذا".

وأضاف: "المدير الفني الجديد شاهد لقاء الزمالك والبنك الأهلي وهو يريد تجميع فكرة كاملة عن الفريق قبل القدوم إلى مصر، وأشاد كثيرا بمستوى ناصر منسي ولاحظ هبوط مستوى زيزو ".

وأكمل: "موقف كهربا في المشاركة مع الأهلي أمام بيراميدز سليم 100%".

وزاد: "الزمالك لديه فرصة كبيرة حتى الآن في المنافسة بقوة على المركز الثاني وخوض دوري ابطال افريقيا في الموسم الجديد، هناك عناصر جيدة لو استعادت مستواها ستفرق مع الفريق خاصة نبيل دونجا وعبدالغني وسيف جعفر وناصر منسي مع زيزو والونش وفتوح".