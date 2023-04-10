صحف الإمارات.. كلمات للشيخ زايد في ذكرى وفاته.. والتعاون الخليجي يدين التصعيد الإسرائيلي في القدس

بكين تجري محاكاة لضربات دقيقة على تايوان.

ذكرى وفاة الشيخ زايد" تتصدر "تويتر".. ومغردون: "في مثل هذا اليوم رحل رجل لن يكرره التاريخ"

وثائق البنتاجون» تكشف تورط «الناتو» بأوكرانيا

"التعاون الخليجي" يدين التصعيد الإسرائيلي والاقتحامات المتكررة للأقصى.

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الاثنين بعدة أحداث عالمية ومحلية.

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية، اليوم محاكاة بكين لضربات علي تايوان ، وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الإثنين، رصد تواجد 70 طائرة صينية و11 سفينة في محيط تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على استعداده التام للتصدي لأي خروقات ضد الأراضي التايوانية.

فيما قال مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والنائب الأمريكي فرينش هيل اللذان قادا وفد الكونجرس الأمريكي إلى "زيارة" تايوان، إن رئيسة تايبيه تساي إنج وين ناقشت تقديم "ستارلينك" إلى تايوان، والذي كان بمثابة "مكسب بناء" من المحادثات.

ويعتبر نظام "ستارلينك" عبارة عن شبكة أقمار صناعية طورتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية لاستكشاف الفضاء، ويوجد حاليًا أكثر من 3000 قمر صناعي في المدار.

ونقلت صحيفة الإمارات كلمات الإماراتيين للشيخ زايد بن سلطان في ذكري وفاته، حيث يصادف اليوم، 19 رمضان، ذكري وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 2004.

وتصدر، بهذه المناسبة، هاشتاج ذكري وفاة الشيخ زايد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأحيا المتابعون ذكرى وفاة الشيخ زايد معبرين عن حبهم الكبير وامتنانهم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان أبا لهم قبل أن يكون قائدا.

فقال أحد المغردين: "رحلت عنا يا من كنت نعم الأب والقائد، وتركت أثرك الطيب في قلوبنا. رحمك الله، وأسكنك الفردوس الأعلى".

وقال آخر: "رحلت من هذه الدنيا ولكنك لم ولن ترحل من دعائنا وقلوبنا ، اللهم أرحم من كان أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً".

وافادت صحيفة الخليج أن البنتاجون تقيم المخاطر المرتبطة بحرب روسيا ، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تقيم المخاطر المرتبطة بتسريب وثائق سرية تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم البنتاجون حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية إن التعاون بين الوكالات متواصل لتقييم تأثير تسريب هذه الوثائق على الأمن القومي وعلى حلفائنا وشركائنا.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد فتحت تحقيقا لتحديد مصدر التسريبات وما زالت تدرس مدى صحة الوثائق التي تم نشرها، وتتضمن الوثائق لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

ونقلت نفس الصحيفة إدانة التعاون الخليجي اقتحامات قوات الاحتلال الاقصي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التصعيد الإسرائيلي في القدس واستمرار الجنود الإسرائيليين في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك وعدم احترام قدسية شهر رمضان المبارك.

وأكد البديوي، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية «واس»، أن استمرار الاقتحامات وإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى انتهاك لحرمات المقدسات واعتداء على القبلة الأولى للمسلمين من خلال التضييق على المصلين في هذه الأيام المباركة والاعتداء على المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

وذلك إضافة إلى غلق الحرم الإبراهيمي في استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، واعتداء على الوضع القانوني للأماكن المقدسة، وانتهاك لترتيبات الوضع القائم المتفق عليها تاريخياً.

واضاف البديوي أن تلك التصرفات تعد انتهاكاً خطِراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.