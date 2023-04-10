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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يرحب بعقد أمانة الحوار الوطني لقاءات خاصة مع المنظمات الحقوقية

القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان

يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماع الأخير بين الأمانة العامة للحوار الوطني وقادة المنظمات الحقوقية في إطار مناخ إيجابي يتيح مشاركة واسعة مرتقبة للمنظمات الحقوقية في جلسات الحوار الوطني المزمع انطلاقه في مطلع مايو المقبل.

 ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حضور منظمات تمثل طيفا واسعا من المنظمات الحقوقية للاجتماع والدخول في حوار مع المنسق العام للحوار الوطني وأعضاء الأمانة العامة والفنية للحوار يعطي الحوار زخما كبيرا ويوسع من دائرة المشاركة على نحو يمنح كل القوي السياسية والأصوات الداعمة للحقوق والحريات العامة فرصة حقيقية لطرح أفكارها ، خاصة شواغل المجتمع الحقوقي في مصر. 

وتؤكد مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مخرجات الاجتماع الأخير تبشر بجدية من كل الأطراف في مناقشة كل القضايا المطروحة على الحوار الوطني ويعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان آمالا كبيرة على نتائج اللقاءات بين الأمانة العامة للحوار الوطني والمنظمات الحقوقية، والذي من المقرر استكمال جلساته في الفترة المقبلة، لما تنطوي عليه تلك الاجتماعات التمهيدية من أهمية قصوى لنجاح الحوار الوطني المرتقب.

حقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لحوار الوطني الحوار الوطني

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