سيدات طائرة الأهلي يلتقي وادي دجلة في ثاني مواجهات نصف نهائي الكأس

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مع نظيره فريق وادي دجلة في اللقاء الذي يجمع الفريقين بثاني مبارياتهما في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتستضيفها صالة 6 أكتوبر ، حيث تمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات لحسم التأهل إلى نهائي البطولة.

ويعقد حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي، جلسة مع لاعبات الفريق قبل انطلاق المباراة للتأكيد على ضرورة التركيز الشديد خلال اللقاء.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة الأولي علي فريق وادي دجلة بنتيجة ٣-٠ في المباراة التي أقيمت أمس على صالة ٦ أكتوبر.