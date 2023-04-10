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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

العقارات في دبي
العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 572 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 211.26 مليون درهم و538 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 966.85 مليون درهم.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام" جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 148 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 310.59 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 27.34 مليون درهم و74 رهن فلل وشقق بقيمة 283.25 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 61 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 58 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 17.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 3 ملايين درهم.

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اقتصاد الامارات|1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

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