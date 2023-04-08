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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|أبوظبي والسعودية تقودان البورصات العربية بمكاسب 125 مليار دولار في مارس

بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي

قاد سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية مكاسب البورصات العربية بعدما ربح رأسمالهما السوقي ما يربو على 125 مليار دولار خلال تداولات شهر مارس الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “ وام”،  أن مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوزت 55 مليار دولار ليرتفع رأسماله السوقي من 685.8 مليار دولار في نهاية فبراير وصولا إلى 740.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي

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وأوضحت النشرة أن مكاسب السوق المالية السعودية تجاوزت 70.2 مليار دولار لترتفع رسملته السوقية من 2.59 تريليون دولار إلى 2.66 تريليون دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 162.3 مليار دولار، وبورصة قطر إلى 162.7 مليار دولار.

وبحسب النشرة، سجل رأس المال السوقي لبورصة الكويت نحو 147.5 مليار دولار، وبورصة مسقط أكثر من 62 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 53.1 مليار دولار، وبورصة مصر 33.9 مليار دولار وبورصة عمان 26.5 مليار دولار.

ووصلت القيمة السوقية لبورصة بيروت إلى 18.8 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي، وبورصة تونس إلى 7.86 مليار دولار، وبورصة فلسطين إلى 4.99 مليار دولار وبورصة دمشق إلى 2.36 مليار دولار وبورصة الخرطوم إلى 2.04 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنه على صعيد الأداء سجلت البورصات العربية تبايناً في مؤشراتها تزامناً مع حالة التباين التي سجلتها الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة متأثرة بالاضطرابات التي شهدها القطاع المالي وأسفرت عن إفلاس بعض البنوك العالمية بالإضافة إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة برفع أسعار الفائدة.

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