اقتصاد الإمارات| أبوظبي تستضيف قمة استثمار رواد الأعمال 8 مايو المقبل

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في إطار ملتقى الاستثمار السنوي ضمن فعاليات دورته الـ12، "قمة استثمار رواد الأعمال 2023 .. الاستثمار في رواد الأعمال العرب والأفارقة" بالتعاون بين ملتقى الاستثمار السنوي AIM واتحاد الغرف العربية يومي 8 و9 مايو المقبل، وذلك برعاية جامعة الدول العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا" ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات السعودية “وام”، تهدف القمة إلى إنشاء منصة مخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية من المنطقة العربية والقارة الافريقية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات من أفريقيا والمنطقة العربية حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي.

وثمّن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، الشراكة الممتدة مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM، الذي تدعمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عبر توقيع اتفاقيات التعاون بين الجانبين، معتبرا أنّ اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، وملتقى الاستثمار السنوي AIM، لديهما أهداف مشتركة كثيرة، تصبّ في نهاية المطاف في الترويج للبلدان العربية كمنطقة جاذبة للاستثمارات سواء البينية العربية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال حنفي إنّ اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار يتكاملان في ما بينهما، ومن هذا المنطلق نجحا من خلال الشراكة القائمة بينهما في تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المشتركة في العام 2022 على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020، وسيتم هذا العام تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال العرب والافارقة، والتي تعد فرصة مثالية أمام الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية الناجمة عن التطور المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، بهدف تطوير الاستثمارات المشتركة والتعاون وتسهيل التجارة بين القارة الافريقية والمنطقة العربية وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف : سعداء بالشراكة القائمة مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM الذي يقوم بدور كبير من خلال تنظيم الملتقى منذ عام 2011، حيث تحوّل الملتقى إلى منصة تفاعلية تتيح لجميع الأطراف المشاركة في عملية الاستثمار على مستوى العالم، وكذلك إمكانية التواصل والتعاون لبحث آليات الاستثمار ومستجداته وكيفية توفير الأجواء الملائمة بما يفيد كافة الأطراف من مستثمرين وشركات ووجهات استثمارية.

من جانبه، أكد داوود الشيزاوي رئيس ملتقى الاستثمار السنوي، أهمية الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع ملتقى الاستثمار السنوي، مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقا، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق والعمل المشترك لدعم ريادة الأعمال في المنطقة.

وتشمل جلسات القمة في يومها الأول الجلسة الوزارية العربية الأفريقية بعنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكامل الاقتصادي"، وجلسة تحت عنوان"تطوير أنظمة بيئية مواتية لريادة الأعمال والابتكار، وحلقة نقاشية بعنوان "إزالة المخاطر وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل .. إيجاد حلول مبتكرة لفتح مصادر رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الأفريقية".

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90٪ من الأعمال وأكثر من 50٪ من العمالة في جميع أنحاء العالم ، وتساهم بنسبة تصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدخل القومي في الاقتصادات الناشئة ، مما يجعل التفكير في مصادر جديدة لرأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة أمرًا مهمًا للغاية.

وتناقش القمة في جلساتها عقبات التمويل التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية جذب رؤوس الأموال لتمويلها؛ مع الأخذ في الاعتبار أن حوالي نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية لا يمكنها الوصول إلى الائتمان الرسمي.

وتضم جلسات القمة في يومها الثاني جلسة بعنوان "الوصول إلى الأسواق .. إطلاق العنان للنمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات اللوجستية وتنويع سلاسل التوريد"، وتسلط الضوء على العديد من العوامل الداخلية والخارجية والتي تعيق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق وكيفية مواجهتها مثل، الحواجز المعلوماتية، وحواجز الموارد البشرية، وارتفاع تكاليف البنية التحتية، والمعايير واللوائح الفنية والعمليات والخدمات اللوجستية والجمارك وإجراءات التجارة الإدارية الأخرى.

وتناقش جلسة "تحديات رائدات الأعمال .. النقص المالي والاستثماري والتعليمي"، التحديات التي تواجهها المرأة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتسلط الضوء على المرونة والقوة التي أظهرتها رائدات الأعمال خلال السنوات الثلاث الماضية في مواجهة محنة غير مسبوقة، سواء في مكان العمل أو في مجتمعاتهن.

وتبحث الجلسة الحوارية "التحول الرقمي ودور إنترنت الأشياء IOT في تعزيز الاستثمارات في الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة"، التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق الرقمنة الكاملة على أعمال الزراعة.

وتستعرض جلسة "ريادة الأعمال والاقتصاد البرتقالي" سلسلة القيمة الخاصة بالاقتصاد البرتقالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الابتكار والإنتاج والتوزيع وقنوات الوصول للمنتجات والخدمات في هذا القطاع، وخارطة الطريق لتطوير بنية تحتية متكاملة لازدهار إنتاج المبدعين والصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى استراتيجيات بناء الأدوات المالية المبتكرة وتسهيلات التمويل التي توجه الاستثمار إلى الاقتصاد الإبداعي، وتدعم رواد الأعمال المبدعين في السياحة والقطاعات الأخرى.

وتسلط جلسة "المؤسسات التعليمية ومراكز الفكر والبحث والتطوير .. الطريق إلى الأمام لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة"، الضوء على العلاقة بين مراكز الفكر (R & D) وتعزيز الابتكار والنمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحديات الداخلية والخارجية ودور مراكز الفكر في حماية وتنظيم استخدام حقوق الملكية الفكرية (IPR).

وتبحث جلسة "دعم ريادة الأعمال الخضراء"، كيفية توفير نظام بيئي لأصحاب الأعمال الخضراء، من أجل تشجيع أعمال أكثر استدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوافز القانونية والمؤسسية، والتمكين المالي والثقافي، وبناء القدرات البشرية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق.