تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

أوضحت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أهمية تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.



الحفاظ على صحة العين:

تعتبر القراصيا مصدرًا رائعًا لفيتامين أ ، وهو فيتامين ضروري لتحسين الرؤية، والوقاية من التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.



مضادات الأكسدة:

تحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والمنجنيز والحديد والفينولات النباتية التي تساعد على حماية أغشية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

تدعيم صحة القلب:

كونها غنية بالبوتاسيوم ، وهو معدن مهم يدعم صحة القلب، ويخفض ضغط الدم ويقلل من مخاطر حدوث مشاكل مثل الدوخة والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



تخفيف الإمساك:

تساهم القراصيا الجسم في هضم الطعام بشكل صحيح، وتخفيف الإمساك، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والسوربيتول وهو السكر الطبيعي الموجود به، إضافة إلى أنه يعمل كملين لأنه يسحب الرطوبة إلى الجهاز الهضمي ويسهل حركة الأمعاء.

الوقاية من هشاشة العظام:

يساعد البوتاسيوم في دعم صحة العظام، والوقاية من هشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، لذا يوصى به بشدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.



تعزيز صحة الشعر:

تعتبر مصدرًا رائعًا للحديد، فيتامين ب وج، الضروريين لتعزيز نمو الشعر وتقويته من الجذور، إضافة إلى منع التقصف والتلف.

تحسين البشرة:

تساهم الفيتامينات والمعادن الموجودة في القراصيا في الحفاظ على بشرة صحية، وإبطاء عملية الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد.

