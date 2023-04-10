167 مشاركا في اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

نظمت مسابقة حفظ القرآن الكريم في محافظة البحيرة علي مستويين، أحدهما استهدف الأطفال والشباب من سن ١٠ أعوام الي ٢٥ عاما ،ويتم اختبارهم في حفظ القرآن الكريم كاملا ،أو نصفه حفظا وتجويدا ، اما المستوي الآخر فاستهدف البراعم أقل من ١٠ اعوام، وسيتم اختبارهم في حفظ الجزئين التاسع والعشرين و الثلاثين، أو جزء عم فقط.

وتعقد المسابقة خلال العشر ايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك ،و يتمّ تكريم الفائزين في الحفل الختامي للمسابقة يوم 27 من شهر رمضان المبارك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور ، مساء اليوم ، أختبارات مسابقة لحفظة القرآن الكريم، بالتعاون مع هيئة الأزهر الشريف، يشارك بها ١٦٧ متسابقا من أبناء محافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المكتبة بحلول شهر رمضان المبارك، حيث أقيمت المسابقة تحت إشراف ٣ لجان اعضائها من مشايخ الأزهر الشريف، و العاملين بإدارة شئون القرآن الكريم، حيث سيتم اختيار الفائزين، وتكريمهم في احتفالات المكتبة بليلة القدر .