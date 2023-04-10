عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

167 مشاركا في اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

مسابقة حفظ القران
مسابقة حفظ القران

نظمت مسابقة حفظ القرآن الكريم في محافظة البحيرة  علي مستويين، أحدهما استهدف الأطفال والشباب من سن ١٠ أعوام الي ٢٥ عاما ،ويتم اختبارهم في حفظ القرآن الكريم كاملا ،أو نصفه حفظا وتجويدا ، اما المستوي الآخر فاستهدف البراعم أقل من ١٠ اعوام، وسيتم اختبارهم في حفظ الجزئين التاسع والعشرين و الثلاثين،  أو جزء عم فقط.

txt

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

txt

بيطري البحيرة: تحصين 573392 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

وتعقد المسابقة خلال العشر ايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك ،و يتمّ تكريم الفائزين في الحفل الختامي للمسابقة يوم 27 من شهر رمضان المبارك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور ، مساء اليوم ، أختبارات مسابقة لحفظة القرآن الكريم، بالتعاون مع هيئة الأزهر الشريف، يشارك بها ١٦٧ متسابقا من أبناء محافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المكتبة بحلول شهر رمضان المبارك، حيث أقيمت المسابقة تحت إشراف ٣ لجان اعضائها من مشايخ الأزهر الشريف، و العاملين بإدارة شئون القرآن الكريم، حيث سيتم اختيار الفائزين، وتكريمهم في احتفالات المكتبة بليلة القدر .

البحيرة محافظة البحيرة مكتبة مصر العامة القران الكريم حفظ القرآن الكريم شهر رمضان المبارك حلول شهر رمضان حفظ القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

تنويه عاجل من بيراميدز قبل لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لاعب الزمالك السابق : الأهلي خلع من كهربا

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية بعدة مناطق| الطقس

الحياة في أمريكا تقلل عمرك إلى النصف.. تعرف على السبب

الجامع الأزهر ينهي استعدادات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان .. غدا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن قضية الوثائق المسربة

صواريخ وطائرة مسيرة.. تفاصيل الهجوم على القاعدة الأمريكية في سوريا

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من أمراض عديدة.. طريقة تحضير عصير الشمندر

بإطلالة جريئة | صباح أخت جعفر العمدة تثير ضجة على السوشيال ميديا

ثنائي يشبه حسام حبيب وشيرين يشعلان الفيسبوك.. شاهد

هتنفعك في رمضان.. أكلات تفيد الجهاز الهضمي

فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

الأهلي وبيراميدز.. موقف كهربا ومفاجآت بالجملة يجهزها كولر

هيجيب حق سيد.. هالة صدقي تكشف مفاجأة : جعفر العمدة هيطلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ