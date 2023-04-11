أخبار العالم|عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى..رئيسة تايوان تهاجم التدريبات العسكرية الصينية غير المسئولة.. الخميس المقبل.. تلفزيون أمريكي يكشف موعد محاكمة ترامب

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

قال فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا (KVERT)، إن بركان شيفلوتش، في أقصى شرق شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ثار، في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، وأرسل عمودًا من الرماد على ارتفاع 10 كيلومترات، مما يشكل تهديدًا متزايدًا للحركة الجوية

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثاني على التوالي ، كما هو متوقع ، في مواجهة مخاطر متضاربة من استمرار ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد وزيادة ..

اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى فجر اليوم الثلاثاء، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وفقا لما افادت به وسائل اعلام بالقدس المحتلة.

لقى عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون بعد تحطم حافلة كانت تسير بين مدينة هوانوكو وعاصمة البلاد ليما وسقطت فى نهر ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين.

التقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، سوداسان راجافان، مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة ..

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من أن التسريب الأخير لمجموعة من الوثائق الأمريكية السرية الواضحة يشكل خطيرة للغاية” على الأمن القومي الأمريكي ، بينما تواصل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن

نشرت صحيفة واشنطن بوست رداً نسبته لـ الخارجية المصرية حول مزاعم الوثائق المسربة التي تدعي قيام مصر بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث أثقل المشاركون في السوق تخفيضات الإمدادات من أوبك + التي من شأنها أن تشدد السوق العالمية ضد المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي قد تضر بالطلب.

تحطم مبنى على طريق عقب انهيار أرضي في مدينة تيخوانا بالمكسيك، صباح الأحد 9 أبريل.

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، عن رصد ثماني سفن من قوات البحرية الصينية تتمركز حول الجزيرة.

قال تشاس فريمان ، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي، لوكالة سبوتنيك، إن التقييمات العامة الوردية لإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن للوضع على الأرض في أوكرانيا

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع تشريعًا ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المرتبطة بوباء كوفيد 19

انتقدت شبكة الناجين من الانتهاكات تصرفات الدالاي لاما التي رُأي فيها يقبّل صبيًا هنديًا صغيرًا على شفتيه قبل أن يطلب منه 'مص' لسانه.

تسببت التدريبات العسكرية الصينية في زعزعة الاستقرار في تايوان والمنطقة وهي أعمال غير مسؤولة لدولة كبرى ، حسبما كتب رئيس تايوان تساي إنغ ون على فيسبوك بعد أن أنهت بكين تدريبات استمرت ثلاثة أيام حول ..

حث الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس على التحقيق في الرحلات الفاخرة التي قام بها قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس والتي دفع ثمنها مانح …

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الإثنين ، في تعليقه على تسريب وثائق سرية للبنتاغون ، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الفتاكة وتواصل تقديم المساعدات ..

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستضغط هذا الأسبوع من أجل حل عاجل لطلبات زامبيا وغانا لإعادة هيكلة ديونهما السيادية ، وتحركات لإتمام معالجة ديون ..

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى تعزيز ردع الحرب في البلاد بطريقة 'أكثر عملية وهجومية' لمواجهة ما وصفته بخطوات عدوانية

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها حددت هوية المسلح في إطلاق النار يوم الاثنين في لويزفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو كونور ستورجيون البالغ من العمر 23 عاما....

ذكرت وكالة وارسو أمس الاثنين، إنن مئات الجنود من 6 دول من حلف شمال الأطلسي شاركوا في مناورة القوات البرية المشتركة التي أقيمت في شمال شرق بولندا.

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن سكان بلدة هوارينا لا باز الصغيرة في بوليفيا عثروا قبل أيام على مخلوق غريب يشبه الفضائيين ميت، مشيرة إلى أن جثته اختفت بشكل غامض، وهو ما أثار خوف ورعب سكان البلدة.

وجه وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، دعوة للمقاتلين في الدول الآخري العاملين على مقاتلات من طراز إف-16 للمشاركة في الحرب بجانب أوكرانيا....

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم الثلاثاء، إن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين خلال اليومين الماضيين حول جزيرة تايوان تعكس تصرفات غير مسؤولة .

قالت واشنطن بوست عن مسؤول أوكراني اليوم الاثنين، إنه من غير المرجح أن تلحق الوثائق الأمريكية المسربة ضررا بهجومنا المضاد.

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموجه من الانتقادات بسبب تصريحاته خلال زيارته إلى الصين، عندما قال إن أوروبا ليس لديها مصلحة في تسريع الصراع في تايوان....

سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في أسبوع لكنها أغلقت فوق مستويات 2000 دولار وسط ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

قالت شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى نيويورك الخميس المقبل للإدلاء بشهادته في قضية احتيال.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأثنين، عن عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا بعد إعادة العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية..

قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمين دشاباروفا، التي تزور الهند، إن أوكرانيا دعت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين هنود كبار آخرين لزيارة كييف.

أعلنت بعثة جرائم الحرب في أوكرانيا التابعة لـ روسيا، اليوم الاثنين، عن مقتل ما يقرب من 4500 مدني، من بينهم 134 طفلاً، في جمهورية دونيتسك الشعبية......