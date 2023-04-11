أخبار العالم|عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى..رئيسة تايوان تهاجم التدريبات العسكرية الصينية غير المسئولة.. الخميس المقبل.. تلفزيون أمريكي يكشف موعد محاكمة ترامب

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
انفجار بركاني في كامتشاتكا الروسية يهدد حركة الطيران
قال فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا (KVERT)، إن بركان شيفلوتش، في أقصى شرق شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ثار، في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، وأرسل عمودًا من الرماد على ارتفاع 10 كيلومترات، مما يشكل تهديدًا متزايدًا للحركة الجوية
أكد التوقعات.. بنك كوريا يبقي نسبة الفائدة ثابتة عند 3.50٪
أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثاني على التوالي ، كما هو متوقع ، في مواجهة مخاطر متضاربة من استمرار ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد وزيادة ..
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى فجر اليوم الثلاثاء، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وفقا لما افادت به وسائل اعلام بالقدس المحتلة.
تحطم حافلة في بيرو يسفر عن مصرع وإصابة 25 شخصا| فيديو
لقى عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون بعد تحطم حافلة كانت تسير بين مدينة هوانوكو وعاصمة البلاد ليما وسقطت فى نهر ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين.
رئيس هيئة الاستعلامات يُطلع مدير مكتب واشنطن بوست على تجاوزات تقاريرها عن مصر.. ويحذر نيويورك تايمز
التقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، سوداسان راجافان، مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة ..
عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها
حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من أن التسريب الأخير لمجموعة من الوثائق الأمريكية السرية الواضحة يشكل خطيرة للغاية” على الأمن القومي الأمريكي ، بينما تواصل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن
عاجل.. أول تعليق لـ الخارجية على الوثائق المفبركة بشأن تصدير أسلحة لـ روسيا
نشرت صحيفة واشنطن بوست رداً نسبته لـ الخارجية المصرية حول مزاعم الوثائق المسربة التي تدعي قيام مصر بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا
النفط يرتفع وسط مخاوف بالسوق العالمية من تأثير أسعار الفائدة على الطلب
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث أثقل المشاركون في السوق تخفيضات الإمدادات من أوبك + التي من شأنها أن تشدد السوق العالمية ضد المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي قد تضر بالطلب.
في أقل من شهر.. وقوع ثاني كارثة بقعل الانهيارات الأرضية بالمكسيك
تحطم مبنى على طريق عقب انهيار أرضي في مدينة تيخوانا بالمكسيك، صباح الأحد 9 أبريل.
تايوان: 8 سفن عسكرية صينية لا تزال منتشرة حول الجزيرة
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، عن رصد ثماني سفن من قوات البحرية الصينية تتمركز حول الجزيرة.
مسئول عسكري سابق: تقييمات بايدن للوضع في أوكرانيا وراء تسريب أسرار البنتاجون
قال تشاس فريمان ، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي، لوكالة سبوتنيك، إن التقييمات العامة الوردية لإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن للوضع على الأرض في أوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن يوقع مشروع قانون لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية لـ«كوفيد 19»
قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع تشريعًا ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المرتبطة بوباء كوفيد 19
هجوم على الدلاي لاما بعد طلب غريب من صبي أمام الجمهور في الهند
انتقدت شبكة الناجين من الانتهاكات تصرفات الدالاي لاما التي رُأي فيها يقبّل صبيًا هنديًا صغيرًا على شفتيه قبل أن يطلب منه 'مص' لسانه.
رئيسة تايوان تهاجم التدريبات العسكرية الصينية غير المسئولة
تسببت التدريبات العسكرية الصينية في زعزعة الاستقرار في تايوان والمنطقة وهي أعمال غير مسؤولة لدولة كبرى ، حسبما كتب رئيس تايوان تساي إنغ ون على فيسبوك بعد أن أنهت بكين تدريبات استمرت ثلاثة أيام حول ..
الشيوخ الأمريكي تحث رئيس المحكمة العليا للتحقيق في رحلات قاضي المحكمة
حث الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس على التحقيق في الرحلات الفاخرة التي قام بها قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس والتي دفع ثمنها مانح …
نتنياهو: إسرائيل لم تتخذ قرارا بتزويد أوكرانيا بالسلاح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الإثنين ، في تعليقه على تسريب وثائق سرية للبنتاغون ، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الفتاكة وتواصل تقديم المساعدات ..
وزيرة الخزانة الأمريكية تضغط من أجل تخفيف عبء الديون عن زامبيا وغانا
قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستضغط هذا الأسبوع من أجل حل عاجل لطلبات زامبيا وغانا لإعادة هيكلة ديونهما السيادية ، وتحركات لإتمام معالجة ديون ..
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى مزيد من استعدادات الردع للحرب بطريقة هجومية
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى تعزيز ردع الحرب في البلاد بطريقة 'أكثر عملية وهجومية' لمواجهة ما وصفته بخطوات عدوانية
شاب 23 عاما.. الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في ولاية كنتاكي
أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها حددت هوية المسلح في إطلاق النار يوم الاثنين في لويزفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو كونور ستورجيون البالغ من العمر 23 عاما....
تهديد صريح.. الناتو يجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من حدود روسيا
ذكرت وكالة وارسو أمس الاثنين، إنن مئات الجنود من 6 دول من حلف شمال الأطلسي شاركوا في مناورة القوات البرية المشتركة التي أقيمت في شمال شرق بولندا.
خوف ورعب.. العثور على مخلوق غريب يشبه الفضائيين في بوليفيا| شاهد
ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن سكان بلدة هوارينا لا باز الصغيرة في بوليفيا عثروا قبل أيام على مخلوق غريب يشبه الفضائيين ميت، مشيرة إلى أن جثته اختفت بشكل غامض، وهو ما أثار خوف ورعب سكان البلدة.
وزير الدفاع الأوكراني يوجه رسالة لمقاتلي طائرات إف 16
وجه وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، دعوة للمقاتلين في الدول الآخري العاملين على مقاتلات من طراز إف-16 للمشاركة في الحرب بجانب أوكرانيا....
بيان شديد اللهجة من رئيسة تايوان للصين بعد مناوراتها الأخيرة
قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم الثلاثاء، إن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين خلال اليومين الماضيين حول جزيرة تايوان تعكس تصرفات غير مسؤولة .
لا تراجع.. مسئول أوكراني يوضح حقيقة الوثائق الأمريكية المسربة بشأن كييف
قالت واشنطن بوست عن مسؤول أوكراني اليوم الاثنين، إنه من غير المرجح أن تلحق الوثائق الأمريكية المسربة ضررا بهجومنا المضاد.
يعزل نفسه.. انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي بسبب تصريحاته في الصين
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموجه من الانتقادات بسبب تصريحاته خلال زيارته إلى الصين، عندما قال إن أوروبا ليس لديها مصلحة في تسريع الصراع في تايوان....
هبوط في سعر الذهب عالميا
سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في أسبوع لكنها أغلقت فوق مستويات 2000 دولار وسط ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.
الخميس المقبل.. تلفزيون أمريكي يكشف موعد محاكمة ترامب
قالت شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى نيويورك الخميس المقبل للإدلاء بشهادته في قضية احتيال.
أولى جلسات المشاورات.. بيان عاجل من السعودية بشأن إعادة العلاقات مع تركيا
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأثنين، عن عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا بعد إعادة العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية..
مسئول أوكراني خلال زيارته للهند: نحذركم من الاعتماد على روسيا
قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمين دشاباروفا، التي تزور الهند، إن أوكرانيا دعت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين هنود كبار آخرين لزيارة كييف.
منهم 134 طفلا..روسيا: مقتل 4500 مدني في دونيستك على يد القوات الأوكرانية
أعلنت بعثة جرائم الحرب في أوكرانيا التابعة لـ روسيا، اليوم الاثنين، عن مقتل ما يقرب من 4500 مدني، من بينهم 134 طفلاً، في جمهورية دونيتسك الشعبية......