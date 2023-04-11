النفط يرتفع وسط مخاوف بالسوق العالمية من تأثير أسعار الفائدة على الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث أثقل المشاركون في السوق، تخفيضات الإمدادات من أوبك +، التي من شأنها أن تشدد السوق العالمية ضد المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي قد تضر بالطلب.

وكان المستثمرون ينتظرون مجموعة من التقارير عن التضخم والطلب والعرض على النفط، المقرر إجراؤها هذا الأسبوع، والتي قد تعطي اتجاه السوق.

وارتفع خام برنت 8 سنتات إلى 84.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 79.85 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد ارتفاعها لـ 3 أسابيع متتالية، بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى سوق العمل الضيق، مما زاد من التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة أخرى مما قد يحد من الطلب على النفط.

وعززت توقعات رفع أسعار الفائدة مؤشر الدولار الأمريكي يومي الاثنين والثلاثاء، مما أثر على أسعار النفط، حيث أن قوة الدولار تجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5 بالمئة منذ فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء- من بينهم روسيا- السوق الأسبوع الماضي بجولة جديدة من تخفيضات الإنتاج تبدأ في مايو.

وبشأن الإمدادات الأمريكية، من المقرر صدور بيانات الصناعة عن مخزونات الخام الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وقدر 5 محللين، استطلعت “رويترز” آراءهم في المتوسط، ​​أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان.

علاوة على ذلك، قد يساعد تقرير التضخم الأمريكي، الذي سيصدر الأربعاء، المستثمرين، على قياس مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.

كما ستصدر تقارير شهرية من منظمة أوبك، يوم الخميس، ووكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة، والتي ستحدث توقعات الطلب والعرض على النفط.