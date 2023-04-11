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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل لم تتخذ قرارا بتزويد أوكرانيا بالسلاح

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تعليقه على تسريب وثائق سرية للبنتاغون، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الفتاكة، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية فقط.

وفي وقت سابق اليوم ، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن وثائق البنتاغون المسربة كشفت أن إسرائيل قد تدرس سيناريوهات توافق فيها على تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة تحت ضغط أمريكي.

وأضاف 'بالنسبة للتقارير حول الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا ، لا أعرف ما الذي تستند إليه هذه التقارير"

وتابع “لقد قررنا مساعدتهم في الأمور الإنسانية، في مسائل الدفاع المدني مع نظام الإنذار الإسرائيلي من الهجمات الصاروخية ” .

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وقال نتانياهو للصحافيين 'الحكومة السابقة ولا حكومتي اتخذت قرارات بشأن الأسلحة الفتاكة'.

واسترسل نتنياهو: لا أعرف كيف يمكن حل النزاع في أوكرانيا وما إذا كانت هناك حتى طريقة لحلها ، لكنه أشار إلى أنه سيفعل 'كل ما في وسعه' لتحقيق السلام.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تقاوم إسرائيل تزويد كييف بالأسلحة وتركز بدلاً من ذلك على المساعدة الإنسانية.

وفي يناير، قال نتنياهو إن إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي. 

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