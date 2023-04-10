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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتنياهو: نعمل على إصلاح أضرار الحكومة السابقة.. ووزير الدفاع باق في منصبه

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعمل بشكل صارم لمواجهة التهديدات التي تعترض إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة جعلت إسرائيل أكثر عرضة للهجمات.

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وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الردع في إسرائيل تضرر، منوهًا إلى أنه يعمل على إصلاح الأضرار التي ورثها من الحكومة السابقة.

وتراجع نتنياهو عن إقالة يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلًا: "إنه باقٍ في منصبه رغم الخلافات".

وقال نتنياهو: "سنعزز قدرة إسرائيل على الردع، ولن نسمح بإنشاء بنية تحتية لحركة حماس في جنوب لبنان".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذا سمح نظام الأسد بإطلاق صواريخ على إسرائيل فسيدفع الثمن باهظًا.

وكشف نتنياهو عن أن استعادة قوة الدرع الإسرائيلية تحتاج وقتًا، لكنهم مستمرون في ذلك، لافتًا إلى استهداف قطاع غزة بـ50 طنًا من المتفجرات في ليلة واحدة.

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