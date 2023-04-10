بعد كلمته اليوم.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يفقد السيطرة على البلاد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفقد السيطرة أمام المواطنين.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية بعد كلمة ألقاها نتنياهو اليوم، أنه بعد المشاكل التي سببتها الحكومة المتطرفة حان الوقت لنتنياهو ولوزرائه أن يتوقفوا عن التذمر وأن يتحملوا المسؤولية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، وسيبقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، سيبقي في منصبه.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، قال نتنياهو، عن علاقته مع جالانت: “نحن نقف معًا ونعمل معًا على مدار الساعة”.

وعبر نتنياهو عن قلقه من الصورة التي ظهرت بها إسرائيل خلال فترة الاضطرابات السياسية هذه.