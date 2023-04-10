عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لنا مصلحة.. الصين تحذر إسرائيل من قتل الفلسطينيين الأبرياء

صدى البلد

أجرى تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضية الشرق الأوسط، اليوم الإثنين محادثة هاتفية مع السفير الإسرائيلي لدى الصين بأن كيروي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تصاعد في الآونة الأخيرة.

قال تشاي جون، إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الصراعات الإقليمية الحالية ، وتشعر بالحزن إزاء الصراعات التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.

وأكد المبعوث الصيني، أن بكين تدين جميع الهجمات ضد المدنيين.

وأشار إلي أن الصين ليس لها مصلحة ذاتية في القضايا الإقليمية، وتقف دائما إلى جانب السلام والإنصاف والعدالة.

وأكد تشاي خلال الاتصال الهاتفي، أن الصين ستواصل بنشاط تعزيز محادثات السلام والقيام بدور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

إسرائيل الصين الشرق الاوسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي السفير الإسرائيلي القضايا الإقليمية الصراعات الإقليمية محادثات السلام المبعوث الخاص محادثة هاتفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

لاعب الزمالك السابق : الأهلي خلع من كهربا

ترشيحاتنا

السعودية.. الملك سلمان يتبرع بـ 40 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

اليوبيل الفضي لجهاز تنظيم الاتصالات.. كود يعطي دقائق وانترنت مجانا.. تعرف عليه

السعودية .. تدشين أول مسجد ذكي في مكة المكرمة | شاهد

نشاط رياح وأجواء باردة هذه الليلة.. وأمطار رعدية بعدة مناطق غدا| الطقس

بسبب توقعات زيادة الفائدة 25 نقطة.. ارتفاع في أسعار الدولار عالميا اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

مسلسل ستهم الحلقة 19..وفاة ابن نجاة شقيقة روجينا بسبب أنانية سلوى عثمان

بسبب البنطلون.. 5 صور لـ وداد جعفر العمدة تضعها في مأزق

بعد ضبط طحينة ببودرة السراميك.. كيف تعرف الفرق بين الأصلية والمغشوشة؟| كارثة

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ