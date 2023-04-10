ليس لنا مصلحة.. الصين تحذر إسرائيل من قتل الفلسطينيين الأبرياء

أجرى تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضية الشرق الأوسط، اليوم الإثنين محادثة هاتفية مع السفير الإسرائيلي لدى الصين بأن كيروي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تصاعد في الآونة الأخيرة.

قال تشاي جون، إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الصراعات الإقليمية الحالية ، وتشعر بالحزن إزاء الصراعات التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.

وأكد المبعوث الصيني، أن بكين تدين جميع الهجمات ضد المدنيين.

وأشار إلي أن الصين ليس لها مصلحة ذاتية في القضايا الإقليمية، وتقف دائما إلى جانب السلام والإنصاف والعدالة.

وأكد تشاي خلال الاتصال الهاتفي، أن الصين ستواصل بنشاط تعزيز محادثات السلام والقيام بدور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.