رئيس هيئة الاستعلامات يُطلع مدير مكتب واشنطن بوست على تجاوزات تقاريرها عن مصر.. ويحذر نيويورك تايمز

التقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، سوداسان راجافان، مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة، حيث أطلعه رشوان على التجاوزات المهنية التي اتصفت بها التقارير التي نشرها عن مصر في الفترة الأخيرة.

وأوضح رشوان- خلال اللقاء- أن التقارير تضمنت مغالطات ومعلومات غير صحيحة، وإهدار لكل قواعد المهنة الصحفية، وذلك بالاعتماد على مصادر مجهولة، وكذلك مصادر لأفراد وجهات من خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل الصحفي وفق الاعتماد الممنوح له، وهو مطالعة الواقع في مصر، واللجوء إلى المصادر المباشرة، والتوازن في احترام آراء الجهات المعنية، وليس الانحياز لكل ما هو سلبي، حتى لو كان مجرد “ادعاء مرسل”، على نحو ما ورد في العديد من التقارير التي نشرها في الآونة الأخيرة.

وسلم رئيس هيئة الاستعلامات، إلى مدير مكتب صحيفة (واشنطن بوست)، خطابا إلى رئيس تحرير الصحيفة، يتضمن سردًا بالمخالفات المهنية التي ارتكبها المراسل، وكذلك إنذارا باتخاذ الإجراءات المناسبة التي يسمح بها القانون في مصر إزاؤه، والقواعد المتبعة بالعديد من دول العالم، وذلك في حالة الاستمرار في هذه التجاوزات المهنية، ونشر تقارير تسيء إلى الدولة في مصر دون أي سند من الواقع.

كما التقى رشوان مع ديكلان وولش، مدير مكتب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في مصر، حيث جرى تنبيهه إلى وجود العديد من التجاوزات المهنية في بعض التقارير التي كتبها مؤخرا.

ويذكر أن رئيس هيئة الاستعلامات، سبق أن وجه إنذارا لـمراسل الصحيفة الأمريكية الشهر الماضي.

وكانت الصحيفة الأمريكية، قد نشرت، الاثنين، تقريرا، يدعي أن الوثائق السرية المسربة من البنتاجون، كشفت عن طلب روسيا من مصر تصنيع نحو 40 ألف صاروخ، وأن المحادثات المزعومة، جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، من أجل خطط سرية لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست”، ردا، نسبته لـ الخارجية المصرية حول مزاعم الوثائق المسربة التي تدعي قيام مصر بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، حسبما زعمت أنه ورد في وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

كما نشرت واشنطن بوست، أيضا، في تقريرها عن الوثيقة المسربة التي تدعي ذلك أنه “ردا على تساؤلات حول الوثيقة وصحة المحادثات التي تصفها، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة، والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الطرفين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية أضاف: “نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية، والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات”.