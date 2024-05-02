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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرور على 399 منشأة طبية خاصة وتحرير 12 محضر غلق إداري بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المنشآت الطبية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز خلال شهر مارس الماضي ، حيث تم المرور على 399 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 206 منشآت مخالفة وتحرير 12 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة ومحضر ضبط أدوية بعيادات خاصة. 

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وأوضح الدكتور محمد حسن مدير العلاج الحر بالمديرية أنه تم إصدار تراخيص لعدد 17 منشأة طبية خاصة، وتوفيق أوضاع 125 منشأة طبية، وإنذار 177 منشأة طبية خاصة لتوفيق اوضاعها، بالإضافة إلى فحص 12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات الطبية و الخدمات الطبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خدمات للمواطنين مديرية الصحة بالمنيا وكيل وزارة الصحة منشأة طبية خاصة

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