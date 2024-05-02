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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 آلاف دارس.. الأزهر: فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن

صدى البلد

أعلن الجامع الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات "للكبار"، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما، وذلك وفق البرامج الآتية:

أولا: رواق القرآن الكريم للكبار: ويهدف إلى استقبال 9300 دارس، يسعى الجامع الأزهر من خلاله لتحفيظ النشء والكبار كتاب الله تعالى طوال العام بالمجان في فروع الأروقة، وذلك تحقيقا للتكامل بين المؤسسات الأزهرية، حيث أعلنت إدارة الرواق الأزهري للقرآن الكريم عن قبول دارسين جدد من الكبار، وأن التقديم يتم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي:
https://service.azhar.eg/services/form/305

ثانيا: رواق التجويد والقراءات: ويهدف إلى استقبال 700 دارس، وهو برنامج خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى، الراغبين في إتقان الحفظ وأحكام التلاوة وتعلم القراءات ويشترط للالتحاق برواق التجويد اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملا، وللالتحاق برواق القراءات اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم والتجويد،  ويتم التقديم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي:
https://service.azhar.eg/services/form/306

وأوضح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في الراغبين في التقديم: حيث يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالمقار المعلن عنها، والذي سيتم تحديد موعده بعد انتهاء مدة التسجيل.

وأضاف المشرف على الرواق الأزهري ، أن الدراسة برواق القرآن الكريم ستكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.

من جهته أوضح د. هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه على الراغبين في الالتحاق بأي من برامج القرآن الكريم ملء نموذج التقديم عبر الروابط المعدة لذلك، موضحا أن الأعداد محدودة، وأولوية القبول بأسبقية التسجيل على الرابط ثم أسبقية التقديم يدويا في الفرع ، وفقا لجدول تحديد المستوى الذي سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء مدة الإعلان، علما بأن التقديم مفتوح لمدة ١٠ أيام فقط، موضحا أن هذه البرامح تأتي بتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر .

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