كوارث في عمليات الانقاذ.. قفزة في عدد ضحايا انهيار جزء من طريق سريع في الصين

ارتفع عدد قتلى انهيار جزء من انهيار طريق سريع في الصين إلى 48 شخصا يوم الخميس مع استمرار جهود البحث في منطقة جبلية، جنوب شرق البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المسؤولون في مدينة ميتشو إن ثلاثة أشخاص آخرين لم يتم التعرف عليهم، في انتظار اختبار الحمض النووي. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانوا قد ماتوا، مما سيرفع عدد القتلى إلى 51. وأصيب 30 شخصا آخر بإصابات لم تهدد الحياة.

وحدث الانهيار حوالي الساعة 2 صباحا يوم الأربعاء بعد شهر من الأمطار الغزيرة في جزء جبلي من مقاطعة قوانجدونج.

وقال عمدة مدينة ميتشو وانج هوي في مؤتمر صحفي في وقت متأخر بعد الظهر إن البحث لا يزال مستمرا؛ مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على أي أجانب بين الضحايا.

وتم إعاقة أعمال البحث بسبب انزلاق الأمطار والأرض والحصى أسفل المنحدر. وتركت الكارثة جسما منحنيا بلون الأرض في المناظر الطبيعية للغابات الخضراء.

وقال وين يونجدنج، سكرتير الحزب الشيوعي لمكتب إدارة الطوارئ في ميتشو: "لأن بعض المركبات المعنية اشتعلت فيها النيران، زادت صعوبة عملية الإنقاذ".

وقال: "تم دفن معظم المركبات في التربة أثناء عملية الانهيار، مع تغطية كمية كبيرة من التربة لها".

وأضاف أن الأمطار الغزيرة المطولة لها تربة مشبعة في المنطقة، "مما يجعلها عرضة للكوارث الثانوية أثناء عملية الإنقاذ".