شاب 23 عاما.. الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في ولاية كنتاكي

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها حددت هوية المسلح في إطلاق النار يوم الاثنين في لويزفيل بـ ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو كونور ستورجيون البالغ من العمر 23 عاما، والذي كان يعمل في البنك الوطني القديم الذي تم فيه عملية إطلاق النار.‏

وفي ‏حوالي الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي الأمريكي، وصلت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية إلى فرع البنك في مكان إطلاق النار، وتم تحييد مطلق النار وتوفي في مكان الحادث بعد ثلاث دقائق من تلقي المكالمة، ولم يتم بعد تحديد دوافع المهاجم، وكان حاملا ببندقية من طراز AR-15.

وكان قد قتل ثلاثة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و64 عاما، بينما نقل تسعة آخرون إلى المستشفى، من بينهم ضابط شرطة، في حالة حرجة.‏

وكان قد أعلن مسئول شرطة مترو لويزفيل بول همفري في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم بسبب إطلاق النار، اليوم الاثنين، في وسط مدينة لويزفيل بـ ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، حيث أصيب ثمانية وقتل المهاجم، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وقال للمتحدث باسم الشرطة في مدينة لويزفيل، إنه قتل أربعة أشخاص خلال إطلاق نار في البنك الوطني القديم في لويزفيل، بالإضافة إلى مطلق النار نفسه، وأصيب ثمانية آخرون، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، واثنان من الضحايا في حالة حرجة الآن.‏

‏وأضاف “همفري”، أن إطلاق النار وقع في فرع بنك أولد ناشيونال، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أن المسلح له صلة بالبنك، ولكن لا يزال يتعين تحديد ما إذا كان مطلق النار موظفا حاليا أو سابقا في البنك.

وأكد أن الشرطة تحاول أيضا تحديد ما إذا كان مطلق النار قد توفي بسبب إطلاق نار أو إصابة بنفسه.‏