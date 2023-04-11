عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة تايوان تهاجم التدريبات العسكرية الصينية غير المسئولة

رئيسة تايوان
رئيسة تايوان

تسببت التدريبات العسكرية الصينية في زعزعة الاستقرار في تايوان والمنطقة وهي أعمال غير مسؤولة لدولة كبرى ، حسبما كتب رئيس تايوان تساي إنغ ون على فيسبوك بعد أن أنهت بكين تدريبات استمرت ثلاثة أيام حول الجزيرة.

بدأت الصين المناورات الحربية يوم السبت بعد عودة تساي إلى تايبيه عقب اجتماع في لوس أنجلوس مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

الصين ، التي حذرت الولايات المتحدة من السماح لتساي بزيارة مكارثي أو مقابلة مكارثي ، لم تتخلى أبدًا عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي لسيطرة بكين. ورفضت حكومة تايوان بشدة مزاعم الصين واستنكرت التدريبات مرارا.

كتبت تساي على صفحتها على فيسبوك قبل وقت قصير من منتصف ليل الإثنين ، وقالت إنها كرئيسة ، 'أنا أمثل بلدي أمام العالم' ، وأن زياراتها للخارج بما في ذلك التوقف في الولايات المتحدة ليست جديدة وما يتوقعه شعب تايوان.

وقالت 'مع ذلك ، استخدمت الصين هذا لإطلاق مناورات عسكرية ، مما تسبب في زعزعة الاستقرار في تايوان والمنطقة. وهذا ليس موقفا مسؤولا لدولة كبرى في المنطقة'.

قامت الصين بمحاكاة الهجمات الدقيقة والحصار لتايوان خلال التدريبات ، حيث أرسلت العشرات من الطائرات المقاتلة والقاذفات.

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنه يوم الاثنين ، حلقت 91 طائرة عسكرية صينية في مهام حول الجزيرة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية التايوانية إن هذا رقم قياسي ، على الرغم من أن الوزارة قالت إنها لا تستطيع التحقق مما إذا كان الأمر كذلك.

وقالت تساي إن القوات المسلحة وخفر السواحل التايوانية تعاملت بهدوء ومهنية ، وشكرت جميع المعنيين.

وأضافت أنه 'على الرغم من انتهاء التدريبات العسكرية الصينية ، سيواصل الجيش الوطني وفريق الأمن القومي التمسك بمواقعهم والدفاع عن البلاد'.

 

القوات المسلحة مجلس النواب النواب الأمريكي الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي لوس أنجلوس رئيس مجلس النواب مناورات عسكرية طائرة عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

موضوعات متعلقة

الشيوخ الأمريكي تحث رئيس المحكمة العليا للتحقيق في رحلات قاضي المحكمة

نتنياهو: إسرائيل لم تتخذ قرارا بتزويد أوكرانيا بالسلاح

وزيرة الخزانة الأمريكية تضغط من أجل تخفيف عبء الديون عن زامبيا وغانا

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى مزيد من استعدادات الردع للحرب بطريقة هجومية

بينهم أطفال.. مصرع 72 شخصًا غرقًا في الفلبين خلال عيد الفصح

فرنسا: ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في مرسيليا إلى أربعة قتلى

فرنسا: العثور على جثتين تحت أنقاض مبني بعد سقوطه في مرسيليا

توترات بين الصين وتايوان تلوح في الأفق بشكل أكبر من أي وقت مضى.. تقرير

ترشيحاتنا

أشرف رشاد يزور الإعلامي محمود بكري للاطمئنان على صحته.. صورة

سعر الذهب عيار 18 اليوم 11-4-2023

العشر الأواخر من رمضان.. ما هو أفضل الدعاء فيها؟

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

دعاء ليلة القدر 2023.. النبي أوصى بـ 8 كلمات تزيل ذنبك وتفتح لك أبواب الرزق كلها

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

طريقة عمل البسبوسة المصرية

ابن طليقها بعت لابنتها صور مش لطيفة..5 إطلالات لـ رانيا يوسف تثير الجدل

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ