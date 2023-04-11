عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعزل نفسه.. انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي بسبب تصريحاته في الصين

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته خلال زيارته إلى الصين، عندما قال إن أوروبا ليس لديها مصلحة في تسريع الصراع في تايوان وإن عليها أن تصبح "قطبا ثالثا" مستقلا عن واشنطن وبكين، وفقا لوكالة رويترز.‏

‏وانتقدت الأوساط السياسية في الدول الغربية موقف الرئيس الفرنسي باعتباره موقفا داعما للصين، تماما كما تجري تدريبات عسكرية حول تايوان.‏

‏وفي ‏‏مقابلة‏‏ مع صحيفة "لي إيكو" و"بوليتيكو" الفرنسية خلال زيارته للصين التي استغرقت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، قال إيمانويل ماكرون، إن "أسوأ شيء هو التفكير في أننا نحن الأوروبيين يجب أن نصبح أتباعا لهذا الموضوع وأن نتكيف مع الإيقاع الأمريكي أو رد الفعل الصيني المبالغ فيه".‏

‏ومن جانبه، قال النائب الألماني في اللجنة الخارجية في البوندستاج، نوربرت روتجن، في تغريدة إن ماكرون "تمكن من تحويل رحلته إلى الصين إلى انقلاب علاقات عامة للرئيس الصيني وكارثة في السياسة الخارجية لأوروبا"، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي "يعزل نفسه بشكل متزايد في أوروبا".‏

ماكرون لـ الدول الأوروبية: يجب أن نعتمد على أنفسنا ونتخلى عن أمريكا

بعد زيارة بكين.. ماكرون يوجه صفعة جديدة للدولار مستعينا بالصين

وفي تسجيل مصور نشر على تويتر عقد السناتور الأمريكي، ماركو روبيو، مقارنات مع الصراع في أوكرانيا الذي يأمل ماكرون في الحصول على مساعدة الصين بشأنه، قائلا: ‏"إذا لم تختار أوروبا جانبا بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان ، فربما لا ينبغي لنا أن نختار جانبا أيضا بشأن أوكرانيا".‏

‏كما قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم السفارة الفرنسية في الولايات المتحدة، إن تعليقات ماكرون كانت مبالغا فيها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة حليفتنا التي نشاركها قيمنا.‏

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين تايوان اوروبا واشنطن بكين أوكرانيا الولايات المتحدة فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

موضوعات متعلقة

ماكرون لـ الدول الأوروبية: يجب أن نعتمد على أنفسنا ونتخلى عن أمريكا

بعد زيارة بكين.. ماكرون يوجه صفعة جديدة للدولار مستعينا بالصين

ماكرون: أوروبا ليس لديها مصلحة في تسريع الأزمة بشأن تايوان

ماكرون: أوروبا ليس لديها مصلحة في زيادة حدة أزمة تايوان

بعد زيارة ماكرون لبكين.. صدور بيان فرنسي صيني مشترك

شاهد.. محتجون يضرمون النار في مطعم ماكرون المفضل بباريس

إذلال لـ أوروبا.. صورة ماكرون في الصين تثير سخرية واسعة

ترشيحاتنا

معلول يعلق على الفوز بكأس مصر: سعيد بإحراز لقب جديد مع الأهلي

كهربا بعد الفوز بكأس مصر: حب جماهير الأهلي وسام على صدري

بعد نهائي كأس مصر.. نبيل الحلفاوي: ‏رمضان بيلعب ضد الأهلي بغل ملحوظ

كأس مصر| ياسر إبراهيم: قدمنا مباراة كبيرة ونستحق التتويج باللقب

أحمد موسى: العلاقات الأمريكية الصينية في عهد بايدن شهدت توترات كبيرة

لا تراجع.. مسئول أوكراني يوضح حقيقة الوثائق الأمريكية المسربة بشأن كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

طريقة عمل البسبوسة المصرية

ابن طليقها بعت لابنتها صور مش لطيفة..5 إطلالات لـ رانيا يوسف تثير الجدل

تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ